В Оренбурге два человека погибли и два пострадали в ДТП с Opel и УАЗом

Смертельная авария произошла в Оренбурге днем во вторник, 12 августа. Происшествие случилось в 15:17 (MSK+2) в районе СНТ Ростоши-2. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На трассе столкнулись автомобили Opel и УАЗ. В результате происшествия от полученных травм на месте скончались 74-летний водитель и женщина-пассажир иномарки.

Также пострадали и были госпитализированы 39-летний водитель и пассажир автомобиля УАЗ. Причина аварии устанавливается.

Георгий Портнов