Глава СКР запросил доклад по делу о небезопасных услугах в волгоградском лагере

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрия Буравцова доклад о результатах расследования уголовного дела об оказании небезопасных услуг в детском лагере в Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным сети, речь идет о детском оздоровительном лагере в поселке Сады Придонья Волгоградской области. Отмечается, что там должным образом не осуществляется контроль за пребыванием детей в учреждении. Причиной тому нехватка персонала. Так, в прошлом месяце в лагере получила переломы обеих рук девятилетняя девочка в результате падения с перил крыльца. Ее увезли в больницу.

Вместе с тем руководство лагеря старалось скрыть информацию о случившемся. Также ранее там издевались над восьмилетними мальчиками сверстники. Руководство учреждения оставило без внимания жалобы на ухудшение самочувствия одного из них. В дальнейшем мальчику потребовалось оперативное вмешательство. Кроме того, поставляемая в лагерь вода не соответствует установленным нормам.

Павел Фролов