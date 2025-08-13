Глава СКР хочет знать, почему нарушают права жителей Вязовки Саратовской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сведениям о нарушении прав жителей села Вязовка Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В указанном селе долгое время в непригодном состоянии находится дорожная инфраструктура. Так, там нет асфальтового покрытия, на поверхности множество ям, грунтовое полотно размывается в результате выпадения осадков. Все это сильно затрудняет проезд машин к домам местных жителей.

В Вязовке также нет уличного освещения, наблюдаются регулярные перебои и постоянные отключения водоснабжения. Граждане обращались по этим проблемам в различные инстанции, но безрезультатно.

По поручению господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину также предстоит доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов