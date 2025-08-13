Организатор и исполнитель взрыва на рынке Томска получили 24 и 19,5 лет колонии

Томский суд рассмотрел уголовное дело о взрыве на вещевом рынке «Народный» в июне 2001 года, в результате которого четыре человека получили ранения. Организатора и исполнителя взрыва приговорили соответственно к 24 и 19,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По материалам дела, в июне 2001 года томский предприниматель, придерживающийся националистических взглядов, задумал устроить взрыв на рынке «Народный». Жертвами покушения должны были стать граждане КНР, торгующие на рынке. Бизнесмен предоставил разделявшему его убеждения подчиненному гранату РГД-5. Тот изготовил взрывное устройство типа мина-ловушка, а гранату поместил в канистру с бензином, что должно было усилить поражающий эффект. СВУ до открытия рынка спрятал в сумке под прилавком.

После начала работы рынка одна из работниц обнаружила бесхозную сумку и подняла ее, однако, услышав подозрительный щелчок, успела отбросить. В результате взрыва и пожара четверо граждан ближнего зарубежья получили ранения. Смертей удалось избежать благодаря тому, что взрыв произошел под металлическим прилавком.

Следственные органы возбудили уголовное дело, раскрыть его удалось в 2024 году. «В процессе работы были выявлены новые свидетели и очевидцы событий, произошедших в 2001 году. Эффективно разработанная стратегия проведения допросов позволила получить изобличающие виновных показания»,— рассказали в томском управлении Следственного комитета. Предполагаемых организатора и исполнителя взрыва задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по мотиву национальной ненависти.

Илья Николаев