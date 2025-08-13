В Челябинской области разместили пятую часть вакансий с ДМС по УрФО

В январе-июле 2025 года в Челябинской области компании открыли 14,4 тыс. вакансий, в которых обещали будущим сотрудникам полис ДМС в условиях работы. Это пятая часть от всех подобных предложений в Уральском федеральном округе, сообщает hh.ru.

Больше всего в регионах УрФО обеспечивать своих работников полисами добровольного медицинского страхования готовы компании из «Финансового сектора» (62% от всех предложений о работе в данном направлении в 2025 году), а также из отраслей «Нефть и газ» (41%), «Добывающая отрасль» (39%), «Энергетика» (38%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (28%), «Химическое производство, удобрения» (24%), «Металлургия, металлообработка» и «Телекоммуникации, связь» (по 22%). При этом ни одного подобного предложения не было в вакансиях компаний из отрасли «Искусство, культура», а в сферах «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» и «Услуги для населения» они встречаются только в 2% вакансий.

При этом есть работодатели, которые стали добавлять в корпоративные программы ДМС чаще, чем год назад. Так, в компаниях из госсектора количество таких предложений выросло на 48% к январю-июлю 2024-го, в организациях из сфер лесной промышленности, деревообработки, тяжелого машиностроения — на 29% в каждой. В топ попали и работодатели из добывающей (+26%), нефтегазовой (+13%), телекоммуникационной и аграрной отраслей (по +11%), а также медицины (+9%).

Виталина Ярховска