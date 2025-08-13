Объем европейской оборонной поддержки Украины превышает аналогичные расходы США

В период с начала 2022 года и по настоящее время страны Европы поставили на Украину новую военную технику и боеприпасы на сумму 35,1 млрд евро. Для сравнения, с 2022 года стоимость аналогичных поставок из США составила 30,7 млрд евро, сообщает Euractiv со ссылкой на исследование Кильского университета.

По данным аналитического центра, значительная часть военной помощи, направляемой из Европы на Украину, «поставляется с заводов в рамках закупочных соглашений, а не из имеющихся военных запасов». На такие поставки приходится не менее 4,6 млрд евро из 10,5 млрд евро военной помощи, отправленной Европой в мае и июне. В эти цифры включены ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Швейцария и Исландия.

В 2024 году поставки вооружений по контрактам на закупку составили 59% европейской военной помощи Украине, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 11%.

Как уточняет Кильский университет, в ближайшие месяцы «может быть подписано больше европейских контрактов на поставку вооружения» в рамках новой кредитной программы военных закупок SAFE Европейской комиссии на сумму 150 млрд евро.

