В Волгограде обломки БПЛА рухнули на крышу 16-этажного жилого дома

Ночью сегодня, 13 августа, Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По словам господина Бочарова, по состоянию на 02:30 никто не пострадал, объекты не повреждены. При этом обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. Жителей этого дома эвакуировали.

Андрей Бочаров поставил перед мэром Волгограда задачу предоставить автобусы и организовать пункты временного размещения для граждан. Специалистам предстоит обследовать жилой дом и ликвидировать последствия падения обломков вражеского беспилотника.

Павел Фролов