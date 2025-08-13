В июле в Прикамье рекордно выросли продажи автомобиля Belgee

За минувший месяц в Пермском крае было зарегистрировано 167 новых автомобилей бренда Belgee, сообщается в отчете, представленном профессиональным сообществом «Автомаркетолог» и аналитиками Verra. Так, июльские объемы регистрации Belgee выросли сразу на 406,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (тогда на учет поставили 33 авто бренда).

По объемам продаж в Пермском крае марка Belgee в июне и июле вошла в топ-5, закрепившись на пятом месте, тогда как обычно автомобили бренда входили в топ-10. Доля рынка Belgee в Прикамье по итогам июля составила 6,9%.

Машины Belgee выпускаются в Белоруссии совместным белорусско-китайским предприятием «Белджи», организованным с Geely Motors. Китайский концерн является официальным дистрибьютором бренда Belgee. Согласно открытым данным, в Пермском крае автомобили Belgee продают три дилера Geely — это компании Verra, «Автопрестиж» и «Дав-авто».