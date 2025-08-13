Четыре неразорвавшихся снаряда времен ВОВ обнаружены в Южно-Курильске

Несдетонировавшие снаряды времен Великой Отечественной войны были найдены на острове Курильской гряды Кунашир, сообщило Агентство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сахалинской области.

Четыре опасных снаряда обнаружили работники пожарно-спасательной службы в районе горячего источника «Чайка» в Южно-Курильске, говорится в пресс-релизе.

Пострадавших нет. На месте обнаружения работают полицейские и военные саперы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск