Четыре неразорвавшихся снаряда времен ВОВ обнаружены в Южно-Курильске
Несдетонировавшие снаряды времен Великой Отечественной войны были найдены на острове Курильской гряды Кунашир, сообщило Агентство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сахалинской области.
Четыре опасных снаряда обнаружили работники пожарно-спасательной службы в районе горячего источника «Чайка» в Южно-Курильске, говорится в пресс-релизе.
Пострадавших нет. На месте обнаружения работают полицейские и военные саперы.