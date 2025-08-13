Группу бывших полицейских-взяточников осудили в Новосибирске

Суд вынес приговор четырем бывшим сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Новосибирский», которые обвинялись во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Игорю Юшину, Алексею Пирскому, Андрею Мельникову и Анатолию Семенову назначили от 8 до 10 лет лишения свободы и штрафы от 4 млн до 15 млн руб. Все четверо лишены офицерских званий и будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации пресс-службы Калининского райсуда Новосибирска, по данным следствия, полицейские вымогали взятки у предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табачной продукции. При этом, указывается в деле, стражи порядка проводили контрольные закупки товара, производили его изъятие.

За непроведение надлежащей проверки и возвращение ранее изъятого товара требовали с предпринимателей взятки. Их общая сумма составила более 2 млн руб.

Илья Николаев