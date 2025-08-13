Ким Чен Ын: КНДР поддержит все меры России в соответствии с духом договора

Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за теплые поздравления в адрес всего корейского народа по случаю 80-летия освобождения страны, за высокую оценку ее позиции и ее воинов. Об этом 13 августа сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам телефонного разговора глав государств во вторник.

Как сообщается, Владимир Путин в разговоре еще раз высоко оценил помощь КНДР, смелость, героизм и самоотверженный дух воинов Корейской народной армии, проявленные в ходе освобождения территории Курской области. Ким Чен Ын заверил Владимира Путина, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между странами, и впредь также будет полностью поддерживать все меры российского руководства.

Глава Северной Кореи подчеркнул, что корейский народ почтительно вспоминает героические подвиги Красной Армии 80 лет тому назад, как подлинный образец настоящего интернационализма, и будет выражать благородное почтение советским воинам, павшим во имя освобождения Кореи.

Также лидеры обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес сторон. Их суть не раскрывается.

Эрнест Филипповский, Хабаровск