Силовики провели обыски у ректора КузГТУ по делу о превышении полномочий

Правоохранители провели обыски у ректора Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) Алексея Яковлева. Он является ключевым фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), пишет «Интерфакс».

Кроме того, обыски прошли у подчиненных ректора. По данным ТАСС, в уголовном деле речь идет о фиктивном зачислении на обучение. В 2022-2023 годах в вуз приняли абитуриентов без сдачи вступительных испытаний. Ущерб предварительно оценивается в 18 млн руб.

Алексей Яковлев был назначен на должность ректора КузГТУ в 2021 году. Ранее, с 1994-го по 2020 год, он работал на различных должностях в Томском политехническом университете.

Александра Стрелкова