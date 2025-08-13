Водителя, пытавшегося задавить прохожих в Новосибирске, заочно арестовали
Кировский райсуд Новосибирска заочно арестовал водителя, который пытался сбить прохожих на остановке. Фигурант дела, Эльчин Джаннатов, покинул территорию РФ, его объявили межгосударственный розыск, сообщают суды общей юрисдикции региона. Злоумышленнику вменяют в вину покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент произошел 10 августа возле кафе на ул. Петухова. Водитель самосвала Howo на высокой скорости дважды задним ходом въехал в крыльцо заведения, где находилась группа людей.
В результате столкновения никто не пострадал.