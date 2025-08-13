Страны «евротройки» заявили ООН о готовности возобновить санкции против Ирана

Министры иностранных дел «евротройки» (Германия, Франция, Великобритания. — «Ъ») обратились в ООН с письмом, в котором уведомили о готовности возобновить санкции против Ирана, если последний не примет мер к восстановлению переговорного процесса по своей ядерной программе. Министры также напомнили, что Иран может вернуться за стол переговоров по своей ядерной программе до конца августа, сообщает Financial Times.

«Мы ясно дали понять, что если Иран не захочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года или не воспользуется возможностью продления, страны Е3 готовы запустить механизм возврата санкций»,— говорится в письме министров.

В 2015 году Иран и шесть международных посредников — Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция — подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. В 2018 году США вышли из соглашения, а Иран постепенно начал отказываться от выполнения некоторых обязательств. Соглашение предусматривает механизм snapback: восстановление всех введенных против Тегерана санкций Совбеза ООН. Возможность запустить snapback истекает 18 октября.

Влад Никифоров, Иркутск