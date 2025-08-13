Машина напавших на «Крокус» при погоне столкнулась со встречным автомобилем

Погоня за исполнителями теракта в «Крокус сити холле» на автомобиле закончилась после того, как их автомобиль Renault столкнулся с другой машиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, машину, в которой скрывались преступники, преследовали два экипажа ДПС, открывшие по ней огонь. После четырех выстрелов по колесам, автомобиль Renault Symbol начал вилять по дороге. Сотрудники второго экипажа продолжили стрельбу из автоматического оружия, прострелив переднее левое колесо и заднее стекло.

Когда машина начала снижать скорость, водитель направил ее на встречный микроавтобус Volkswagen Crafter. В результате столкновения автомобиль Renault занесло, он остановился.

Авария произошла на 376-м километре трассы М-3 «Украина» в Навлинском районе. В микроавтобусе находились 14 пассажиров и водитель, никто из них не пострадал.