Аэропорт Волгограда вернулся к работе, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань вновь принимает и выпускает авиарейсы. Ограничения, вызванные риском атаки БПЛА на регион, действовали около четырех часов.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолета, летевших в Волгоград, добавили в ведомстве.

В результате атаки, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщил глава области Андрей Бочаров. По состоянию на 2:30 мск пострадавших и повреждений нет. Жителей дома эвакуировали.