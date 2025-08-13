Суд Сеула выдал ордер на арест супруги экс-президента Южной Кореи

Центральный окружной суд Сеула вынес решение об аресте Ким Гон Хи, супруги бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который уже находится под арестом по обвинению в организации мятежа и других преступлениях. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на образованную для расследования ее дела группу специального прокурора.

Ким Гон Хи инкриминируется участие в махинациях с ценами на акции, вмешательство в выдвижение кандидатов на дополнительных парламентских выборах в 2022 году, а также — получение дорогих подарков от Церкви объединения в обмен на оказание деловых услуг. Ордер на арест выдан по запросу группы специального прокурора на основании обвинений в нарушении закона о рынке капитала, закона о политических фондах и законодательства о взяточничестве при посредничестве. В ходатайстве арест обоснован тем, что она может уничтожить доказательства.

Ким Гон Хи уже находится в СИЗО Южного Сеула, где ожидала решения суда после участия в слушаниях по вопросу ее содержания под стражей. Таким образом, впервые в истории Республики Корея бывшая президентская чета одновременно оказалась под стражей.

Эрнест Филипповский, Хабаровск