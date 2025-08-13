В Китае в I полугодии отмечается рост числа компаний с иностранным капиталом

Государственное управление по регулированию рынка (ГУРР) КНР фиксирует в январе—июне устойчивый рост количества негосударственных предприятий и предприятий с иностранным капиталом, сообщает агентство «Синьхуа».

По информации ведомства, за отчетный период основано около 4,35 млн новых негосударственных предприятий, что на 4,6% больше показателя за аналогичный период годом ранее. В то же время общее число новых зарегистрированных компаний с иностранным капиталом составило около 33 тыс. — с ростом в 4,1%. Всего в стране за полугодие создано 13,28 млн новых хозяйствующих субъектов.

По оценкам ГУРР КНР, рост в этом направлении указывает на улучшение рыночных ожиданий, а также повышение привлекательности страны в качестве глобального инвестиционного центра. Также положительно оцениваются структурные изменения в промышленности — число предприятий, работающих в сферах новых технологий, новых форм и моделей бизнеса, а также нарождающихся отраслях промышленности, увеличилось на 6,6%, до 25,36 млн. Теперь промышленность Китая состоит из подобных предприятий на 40,2%.

Эрнест Филипповский, Хабаровск