Пепел от Ключевского вулкана может дойти до Петропавловска-Камчатского

По прогнозу Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф от Ключевского вулкана может дойти до Петропавловска-Камчатского и Елизовского района — самых крупных муниципалитетов региона. Несколько пеплопадов за последние дни произошли в поселках Ключи и Усть-Камчатск.

Как сообщает KVERT, прогноз составлен в результате моделирования распространения пеплового шлейфа после очередного выброса на Ключевском вулкане. По спутниковым данным, выбросы пепла достигли высоты 6,5—7 км над уровнем моря, а пепловый шлейф простирается на 140 км к юго-юго-западу от вулкана. Пепел продолжает оставаться в атмосфере, край дальнего облака пепла находится уже на расстоянии 1395 км от вулкана.

На Ключевском вулкане, который проснувшемся 20 апреля и активизировался после мощного землетрясения 30 июля, продолжается взрывное извержение. Наблюдается выброс лавовых потоков и пепла из кратера гиганта. В последние дни активность вулкана несколько снизилась, но выбросы пепла на высоту до 15 км могут произойти в любой момент. Активность вулкана представляет опасность для авиации.

Высочайший действующий вулкан Евразии (около 4,8 км) находится в 360 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Поселок Ключи, ближайший населенный пункт, расположен всего в 30 км от вулкана.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский