Неразрешенная ситуация

Заволжский район Ульяновска может столкнуться с мусорным коллапсом: полигон ТКО, на который вывозится мусор со всего заволжского района города и двух крупных районов региона, могут закрыть. После жалобы конкурентов Ростехнадзор выяснил, что у компании-владельца не было разрешения на строительство этого полигона и не пройдена государственная строительная экспертиза. Ростехнадзор направил компании предписание о необходимости устранения нарушений. Предупреждение по этому поводу направило и региональное управление Росприроднадзора. Представители регионального оператора, управляющие заволжским полигоном, поясняют, что есть только проблема разночтения в документах. Эксперты считают, что в таких ситуациях надзорные ведомства сначала пытаются решить проблемы предписаниями и административными наказаниями, но, когда это не срабатывает, через суд закрывают объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора (Самара) направило в ООО «Управляющая компания Экостандарт» (владелец полигона ТКО рядом с Ульяновском и регоператор третьей зоны региональной территориальной схемы ТКО) предписание с требованием устранить нарушения Градостроительного кодекса РФ. Об этом говорится в направленном в понедельник ответе управления Ростехнадзора на запрос «Симбирской экологической компании» (СимбЭК, ООО, базируется в райцентре Новоспасском Ульяновской области, владельцы — предприниматели из Нижнего Новгорода). Также компания- владелец полигона уведомлена о том, что в отношении нее составляются протоколы об административном нарушении по факту строительства и эксплуатации объекта без разрешения на строительство (ст. 9.5 КоАП, для юрлиц — штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток).

Компания «СимбЭК» в своем обращении в управление Ростехнадзора отмечала, что, по ее данным, объект капстроительства «полигон по захоронению отходов», размещенный юго-западнее поселка Колхозный Чердаклинского района Ульяновской области (вплотную к черте Ульяновска), не имеет разрешения на строительство и положительного заключения экспертизы проектной документации. По данным Ростехнадзора, выездная проверка подтвердила нарушения, в связи с чем компании и направлено предписание.

Факт того, что на земельный участок 73:21:231201:29 площадью 107,163 тыс. кв. м, где находится полигон, не выдавалось разрешение на строительство, подтвердила и администрация Чердаклинского района. Также 1 августа в своем ответе на обращение компании СимбЭК межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям сообщило, что «принято решение о направлении в адрес “УК Экостандарт” предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

Директор СимбЭК Татьяна Большухина в беседе с «Ъ» заявила, что выводы Ростехнадзора говорят о незаконности функционирования полигона, «который при этом странным образом оказался включенным в государственный реестр объектов размещения отходов» (ГРОРО, является признанием законности полигона), «и он должен быть закрыт, пока не будут получены все необходимые разрешительные документы».

Напомним, СимбЭК еще десять лет назад по инвестсоглашению с облправительством начала реализовывать проект строительства полигона в Новоспасском и с 2016 года ведет судебную тяжбу с региональным минЖКХ и строительства. Трижды — в 2017-м, в 2022-м и в этом году — СимбЭК добивалась признания терсхемы недействующей, ссылаясь на то, что не были учтены интересы компании. В иске о незаконности последнего варианта терсхемы, разработанного в 2024 году, компания отмечала, что ее там не учли, хотя у ее объектов есть все разрешительные документы, в то время как включенные в схему объекты других компаний не отвечают требованиям законодательства и не имеют всех необходимых разрешительных документов. Облсуд частично удовлетворил иск СимбЭК, признав терсхему недействительной, но в ряде требований, в том числе по «УК Экостандарт», отказал. Обе стороны с решением не согласны и направляют апелляционные жалобы. Теперь компания СимбЭК намерена в апелляционной инстанции представить выводы Ростехнадзора в подтверждение своих аргументов.

Директор «УК Экостандарт» Ольга Озякова подтвердила, что представители Ростехнадзора пришли к выводу, «что отсутствует несколько документов», но настаивает, что «нарушений нет, документы имеются, просто идет разночтение в номерах земельных участков». «А предписание мы готовы оспорить»,— сказала директор, заметив, что «понятно, откуда ветер дует», «у Большухиной свои интересы», «но в ее доводах по “Экостандарту” суд ей уже отказал».

Полигон «УК Экостандарт» — один из трех крупнейших в регионе, его емкость — 1949 тыс. тонн, мощность — 131 тыс. тонн в год.

Министр ЖКХ и строительства Руслан Хайрудинов сказал, что пока не знаком с выводами Ростехнадзора, но намерен разобраться в ситуации.

Между тем эксперты считают ситуацию «достаточно серьезной». Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин считает, что если действительно есть такие нарушения, то, «следуя букве закона, полигон надо закрывать», пока нарушения не будут устранены. «Но последствия могут быть очень серьезные. Для заволжской стороны — это мусорный коллапс, у этого регоператора большие объемы мусора и обслуживаемых площадей. Переходить на альтернативные полигоны будет непросто — до Димитровграда слишком далеко, на правый берег — тоже неблизко. А для самого “Экостандарта” это может кончиться банкротством, тем более что придется возвращать средства по неисполненным контрактам», — заметил господин Каплин. Он пояснил, что в таких сложных ситуациях, если неисполнение требований не несет угрозу жизни и здоровью граждан, нередко надзорные инстанции сначала предлагают устранить нарушения и только после двух предписаний уже обращаются в суд с исками о запрете деятельности объекта. «Я думаю, без межведомственного взаимодействия на уровне губернатора с участием территориальных представителей федеральных органов власти эту ситуацию никак не расшить»,— добавил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск