В СИЗО Казахстана по ошибке освободили не того заключенного

В следственном изоляторе города Атырау в Казахстане по ошибке освободили заключенного из-за одинаковых фамилий. Как сообщил заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Рустем Тунгышбаев, уже возбуждено уголовное дело, а ошибочно освобожденного мужчину вернули в изолятор.

Представитель ведомства заявил, что документ на преждевременное освобождение был оформлен из-за ошибки сотрудников. При этом, по информации газеты «Ак Жайык», «бумаги завизировали несколько руководителей СИЗО».

Господин Тунгышбаев отметил, что виновные должностные лица изолятора будут привлечены к ответственности.