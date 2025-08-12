Деньги из-под матраса

Производитель мебели и товаров для сна «Аскона» объявил о выкупе основателем компании Владимиром Седовым 73% у шведского концерна Hilding Anders, который был вынужден из-за западных санкций уйти из России в 2023 году. Финансовое состояние шведского холдинга ощутимо ухудшилось из-за инвестиций в активы в РФ, в итоге компания была продана кредиторам в рамках реструктуризации долга на общую сумму более €570 млн. По этой причине доли в «Асконе» могли вернуться первоначальному владельцу за гораздо меньшую сумму, чем были проданы в 2010 году, предполагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод по производству товаров для сна компании «Аскона»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Завод по производству товаров для сна компании «Аскона»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ГК «Аскона» 12 августа 2025 года официально объявила о завершении процедуры обратного выкупа и переходе всех активов под полный контроль ее основателя Владимира Седова. В базе СПАРК эта информация появилась 11 августа.

«Возвращение к единому контролю усилит управленческую гибкость компании и снимет прежние ограничения, связанные с партнерским участием»,— говорится в сообщении компании.

С 2010 года партнером ГК «Аскона» стал шведский концерн Hilding Anders, выкупивший 51% за $100 млн, по оценке экспертов газеты «Ведомости». Позже в интервью РБК господин Седов назвал эту сумму «довольно точной». В дальнейшем шведский холдинг увеличил свою долю в «Асконе» до 73%.

Владимир Седов основал ГК «Аскона», крупного производителя товаров для сна, в 1990 году. По данным СПАРК, выручка операционного юрлица группы ООО «ТД "Аскона"» по итогам 2024 года снизилась на 17,4%, до 40,5 млрд руб., чистая прибыль выросла более чем втрое, до 1,1 млрд руб.

В 2022 году, когда в России закрылись магазины шведской сети IKEA, через которые «Аскона» продавала четверть своей продукции, концерн Hilding Anders еще продолжал работать в стране и финансово помогал российской «дочке». В 2022 году Hilding Anders сообщал “Ъ”, что до конца года инвестирует в бизнес «Асконы» 193,5 млн руб. Но в 2023 году концерн все же решил уйти с российского рынка.

Hilding Anders — шведский производитель матрасов и товаров для дома. Концерн принадлежал инвестфондам, управляемым американской KKR & Co. В июне 2023 года Bloomberg сообщало о передаче KKR & Co. права собственности на шведскую компанию неназванным кредиторам в рамках реструктуризации долгов, общая сумма которых на тот момент достигала €573 млн. Ухудшение финансового состояния концерна было связано в том числе с тем, что Hilding Anders не получал дивиденды от «Асконы» в связи с введенными против РФ западными санкциями.

В январе 2024 года платформа финансовой аналитики Octus сообщала, что концерн Hilding Anders обратился к международной финансовой компании Lazard и добился соглашения об окончательной продаже российского бизнеса. После пост был удален с сайта Octus, но запись сохранилась в социальных сетях.

Реализовать свой актив раньше Hilding Anders не мог. Это усложнялось не только санкциями, но и обязательным дисконтом в 60%, взносом в бюджет РФ, а также необходимостью одобрения сделки правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, отмечает собеседник “Ъ” из числа инвестбанкиров.

По словам источника, Владимиру Седову актив вернулся за намного меньшую сумму, чем был продан ранее.

Для Hilding Anders продажа доли в «Асконе» основателю компании, по словам источника “Ъ”, «была быстрым, предсказуемым и политически безопасным решением, которое не принесло бы существенного вреда компании».

5 миллионов матрасов производится в России ежегодно, по данным BusinesStat.

«Аскона» остается лидером в своем сегменте, где сейчас не наблюдается существенного падения продаж, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. При этом у «Асконы» устойчивая операционная вертикаль, считает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. Он не исключает, что после вероятного смягчения в России денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе компания может провести IPO для привлечения инвестиций для дальнейшего развития.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова