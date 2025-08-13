Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Профессии, требующие регулярного психиатрического освидетельствования

Подробности

  • Управление транспортом и движением: водители, машинисты, пилоты, диспетчеры.
  • Работа с оружием и взрывчатыми веществами: сотрудники, занимающиеся оборотом оружия, использованием взрывчатых материалов, а также аварийно-спасательные службы.
  • Работа, связанная с использованием атомной энергии.
  • Педагогическая деятельность и работа с детьми: учителя, воспитатели, работники дошкольных учреждений.
  • Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
  • Работа в условиях повышенной опасности: сотрудники, занятые на высоте, в подземных условиях, в условиях воздействия вредных веществ и факторов.
  • Работа в сфере централизованного водоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения.
  • Деятельность, связанная с добычей угля подземным способом.
  • Работа, связанная с обслуживанием оборудования, работающего под избыточным давлением.
  • Работа, связанная с контактами с возбудителями инфекционных заболеваний.
  • Работники сферы обслуживания и безопасности.
  • Работники военно-медицинских и правоохранительных органов.

