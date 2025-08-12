В больнице скончался один из пострадавших при атаке БПЛА на Арзамас

Один из пострадавших при атаке БПЛА на Арзамас скончался в больнице 12 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, медики сделали все возможно, чтобы спасти нижегородцу жизнь. Региональные власти окажут помощь его семье.

Как писал «Ъ-Приволжье», атака БПЛА на одно из предприятий Арзамаса произошла ночью 11 августа. Во время атаки один человек погиб, еще трое пострадали.

