Микрофинансисты затянули пояса

По итогам первого полугодия 2025 года микрофинансовые компании (МФК) смогли сохранить прибыль на уровне аналогичного периода прошлого года. Этого удалось добиться, несмотря на в разы опережающий рост операционных процентных расходов над доходами. В непростых условиях высокой ключевой процентной ставки участники рынка выбрали путь оптимизации — сократили расходы на персонал и рекламу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал опубликованную отчетность по международным стандартам 31 МФК за первое полугодие 2025 года (около 10 компаний еще не раскрыли данные). Совокупная чистая прибыль опубликовавших отчетность МФК в первом полугодии составила 10,8 млрд руб., что соответствует показателю за аналогичный период 2024 года.

При этом темпы роста процентных расходов опережали процентные доходы. Так, процентные доходы выросли лишь на 27,5% относительно первой половины 2024 года — до 88,4 млрд руб. Процентные расходы увеличились на 161% — до 11,8 млрд руб. «Рост процентных расходов МФО в первом полугодии 2025 года связан с высокой ключевой ставкой, которая с прошлого лета увеличилась с 16% до пикового значения в 21%,— поясняет гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.— Сейчас мы наблюдаем обратный тренд после того, как Банк России принял решение о снижении ставки до 18%. Во втором полугодии процентные расходы компаний должны уменьшиться или расти не столь быстрыми темпами».

Стабильная прибыль в первом полугодии 2025 года была обеспечена в том числе и оптимизацией затрат. «В отчетном периоде мы, как и весь рынок, сфокусировались на эффективном управлении всеми статьями расходов в рамках своей текущей операционной модели и стратегии роста»,— отмечает председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов.

Согласно расчетам “Ъ”, численность персонала в секторе снизилась — в некоторых компаниях на десятки процентов. Расходы на персонал снизились на 13,7% и составили 2,9 млрд руб. (данный показатель был раскрыт у 16 МФК). «Сокращение персонала действительно стало массовым трендом; более половины из всех МФО проводили сокращения, и это логичная мера адаптации к сложившимся экономическим условиям»,— говорит гендиректор инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. «Во второй половине 2024 года, после того как Банк России объявил об очередных готовящихся регуляторных изменениях, мы приняли решение об окончательном переходе в онлайн и в течение полугода планомерно закрывали последние офисы присутствия,— рассказывает финансовый директор Summit Group ("ДоброЗайм") Екатерина Захарова.— Мы также сократили количество junior-специалистов, заморозив ряд проектов, которые для нас не являются критичными в перспективе 2025–2027 годов».

Расходы на рекламу (по раскрывшим информацию компаниям) уменьшились на 0,5%, составив 4,5 млрд руб. Рекламные расходы в структуре совокупных затрат МФО, по оценкам господина Фофанова, как правило, составляют от 15% до 25% от общих операционных расходов.

Рынок сейчас находится на определенном этапе трансформации, подчеркивают в СРО «МиР». «Действительно, многие игроки урезали традиционные расходы на рекламу,— поясняют там.— От этапа активного привлечения рынок перешел к удержанию качественных клиентов». Сокращение персонала, наблюдаемое в ряде компаний, в СРО «МиР» связывают с продолжением тренда перехода в онлайн. По итогам прошлого квартала уже 88% в выдачах приходилось именно на онлайн-сегмент, что отразилось на сокращении персонала в точках продаж, отметили там.

В то же время ставки по микрозаймам существенно превышают банковские, поэтому МФК в меньшей степени зависимы от фондирования по рыночным ставкам, напоминает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, отмечая, что МФК имеют более существенный запас по нормативам достаточности капитала по сравнению с банками. Это дает рынку надежду на рост. Во втором полугодии 2025 года ожидается больший объем прибыли, чем в первом, отметили в Webbankir. «Мы ставим целью сохранение динамики роста операционной и чистой прибыли как в первом полугодии»,— говорит Екатерина Захарова. «Во втором полугодии отрасль ожидает снижения процентных расходов за счет снижения доли заемных средств на привлечение от физлиц, а также снижения расходов на привлечение банковских кредитов за счет понижения ключевой ставки»,— заключает Леонид Корнилов.

Ксения Дементьева, Елена Ванюшина