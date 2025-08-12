Прокурор пришел с чужим коттеджем
Нижегородский облсуд ужесточил решение о конфискации имущества осужденного чиновника
Нижегородский областной суд в очередной раз изменил прошлогоднее решение об обращении в доход государства имущества семьи Олега Кручинина, осужденного за получение взяток. Бывший сотрудник МВД и Росприроднадзора просил отказать в иске областному прокурору, считая, что он необоснован в расчетах и выходит за сроки исковой давности. Апелляция оставила в собственности Олега Кручинина только автомобиль «Ниву» и половину деревенского дома, решение о взыскании 16 млн руб. доходов и остальной недвижимости было оставлено в силе. Ответчики заявили, что изымается единственное жилье Вероники Кручининой и троих детей. Прокуратура с этим не согласилась, приписав семье Кручининых, как потом выяснилось, чужой коттедж, продаваемый за 23 млн руб. Это ходатайство затем было отозвано как ошибочное.
У семьи Кручининых решили изъять еще и квартиру
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Областной суд пересмотрел гражданское дело об изъятии имущества семьи бывшего руководителя нижегородского и самарского теруправлений Росприроднадзора Олега Кручинина. Напомним, в 2023 году он был осужден на 13 лет со штрафом в 230 млн руб. за получение взяток. Затем прокурор Нижегородской области подал антикоррупционный иск об обращении в доход РФ имущества Олега Кручинина, его жены и матери. В августе прошлого года райсуд взыскал с семьи 16 млн руб., три машины и квартиру с дачей.
По жалобам Кручининых вторая инстанция оставила его супруге Веронике Кручининой с тремя детьми общую квартиру на Сергиевской улице как единственное жилье. Третья инстанция в полном объеме отменила решение оставить квартиру, указав облсуду заново оценить законность взыскания имущества.
Заседание началось с курьеза. Представители прокуратуры, опровергая доводы ответчиков о единственном жилье, заявили, что у Олега Кручинина есть коттедж площадью 440 кв. м. на Охотничьей улице, который выставлен на продажу за 23 млн руб. Надзорное ведомство предоставило данные с сайта по продаже недвижимости, но апелляционные судьи обратили внимание, что адреса и данные в справках прокуратуры разнятся. Осужденный по видеосвязи из СИЗО пояснил, что отец подарил ему половину деревенского дома на Охотничьей улице, который находится в совместном владении с теткой, но жить в этом доме нельзя: он давно отключен от водоснабжения. А коттедж за 23 млн — это соседский дом.
В итоге прокурорские работники сообщили, что ошиблись, и отозвали свое ходатайство, в котором просили приобщить документы о том, что коттедж принадлежит Олегу Кручинину.
«Я очень благодарен коллегам из прокуратуры за это ходатайство, которое наглядно показывает, что кроме эмоций и желания больше у них нет ничего», — съязвил осужденный.
Он просил полностью отменить решение о конфискации имущества, рассказав, что уже четыре года находится в заключении. Все его имущество, в том числе указанное в иске прокурора, давно арестовано судебными приставами в счет уплаты многомиллионного штрафа, и дважды наказывать нельзя. По мнению Олега Кручинина, антикоррупционный иск был незаконно удовлетворен райсудом за трехлетними сроками давности: прокуратура проверяла его декларацию о доходах еще в 2018–2019 годах.
Заключенный также полагал, что прокурор неверно подсчитал его легальные доходы, которые покрывали все расходы. Уволившись в 2015 году из органов МВД и до поступления в 2017 году на службу в Росприроднадзор, Олег Кручинин был предпринимателем и хорошо зарабатывал. Адвокат семьи Кручининых Михаил Гаранин добавил, что мать Лидия Кручинина занималась бизнесом с 1990-х годов и была совладельцем Вадской нефтебазы: при продаже ее долю оценили в 55 млн.
Супруга Вероника Кручинина пояснила, что в прошлом году развелась с мужем. Алименты на детей заключенный ей не платит, а судебные приставы арестовали все ее счета, куда поступали в том числе и пособия на ребенка-инвалида. Судьи подробно расспросили Олега и Веронику Кручининых о доходах, кредитах, времени приобретения различного имущества и поездках за границу.
Прокуратура наставила, что решение об изъятии имущества семьи Кручининых законное, а расходы бывшего госслужащего не соответствовали его легальным доходам.
Мать чиновника, по мнению прокурора, была номинальным бизнесменом: на нее записывались активы, в том числе приобретаемые иномарки Cadillac Escalade и Chevrolet Camaro.
В результате тройка судей облсуда изменила решение о взыскании активов, посчитав, что иск прокурора необоснован только в части истребования у Олега Кручинина автомобиля «Нива» и 1/7 в праве собственности на земельный участок в Городецком районе. Веронику Кручинину исключили из солидарной ответственности по деньгам за проданный ее бывшим мужем автомобиль Mercedes.
Однако апелляционное определение оказалось жестче предыдущего в отношении совместно нажитой квартиры супругов на Сергиевской улице — суд решил изъять ее в казну.
Ответчики пообещали обжаловать это определение вплоть до Верховного суда. «Я хочу посмотреть, как прокуратура будет выселять на улицу из единственного жилья многодетную мать с ребенком-инвалидом, как это будет выглядеть», — заметил адвокат Гаранин. Судя по позиции надзорного ведомства, прокуроры посчитали, что доставшаяся Олегу Кручинину половина в деревенском доме вполне подойдет для проживания его детям и бывшей жене. Аварийным этот дом не признан, а собственник должен был следить за состоянием объекта, заявил истец, перепутавший его с соседним особняком.