Прокурор пришел с чужим коттеджем

Нижегородский областной суд в очередной раз изменил прошлогоднее решение об обращении в доход государства имущества семьи Олега Кручинина, осужденного за получение взяток. Бывший сотрудник МВД и Росприроднадзора просил отказать в иске областному прокурору, считая, что он необоснован в расчетах и выходит за сроки исковой давности. Апелляция оставила в собственности Олега Кручинина только автомобиль «Ниву» и половину деревенского дома, решение о взыскании 16 млн руб. доходов и остальной недвижимости было оставлено в силе. Ответчики заявили, что изымается единственное жилье Вероники Кручининой и троих детей. Прокуратура с этим не согласилась, приписав семье Кручининых, как потом выяснилось, чужой коттедж, продаваемый за 23 млн руб. Это ходатайство затем было отозвано как ошибочное.

Областной суд пересмотрел гражданское дело об изъятии имущества семьи бывшего руководителя нижегородского и самарского теруправлений Росприроднадзора Олега Кручинина. Напомним, в 2023 году он был осужден на 13 лет со штрафом в 230 млн руб. за получение взяток. Затем прокурор Нижегородской области подал антикоррупционный иск об обращении в доход РФ имущества Олега Кручинина, его жены и матери. В августе прошлого года райсуд взыскал с семьи 16 млн руб., три машины и квартиру с дачей.

По жалобам Кручининых вторая инстанция оставила его супруге Веронике Кручининой с тремя детьми общую квартиру на Сергиевской улице как единственное жилье. Третья инстанция в полном объеме отменила решение оставить квартиру, указав облсуду заново оценить законность взыскания имущества.

Заседание началось с курьеза. Представители прокуратуры, опровергая доводы ответчиков о единственном жилье, заявили, что у Олега Кручинина есть коттедж площадью 440 кв. м. на Охотничьей улице, который выставлен на продажу за 23 млн руб. Надзорное ведомство предоставило данные с сайта по продаже недвижимости, но апелляционные судьи обратили внимание, что адреса и данные в справках прокуратуры разнятся. Осужденный по видеосвязи из СИЗО пояснил, что отец подарил ему половину деревенского дома на Охотничьей улице, который находится в совместном владении с теткой, но жить в этом доме нельзя: он давно отключен от водоснабжения. А коттедж за 23 млн — это соседский дом.

В итоге прокурорские работники сообщили, что ошиблись, и отозвали свое ходатайство, в котором просили приобщить документы о том, что коттедж принадлежит Олегу Кручинину.

«Я очень благодарен коллегам из прокуратуры за это ходатайство, которое наглядно показывает, что кроме эмоций и желания больше у них нет ничего», — съязвил осужденный.

Он просил полностью отменить решение о конфискации имущества, рассказав, что уже четыре года находится в заключении. Все его имущество, в том числе указанное в иске прокурора, давно арестовано судебными приставами в счет уплаты многомиллионного штрафа, и дважды наказывать нельзя. По мнению Олега Кручинина, антикоррупционный иск был незаконно удовлетворен райсудом за трехлетними сроками давности: прокуратура проверяла его декларацию о доходах еще в 2018–2019 годах.

Заключенный также полагал, что прокурор неверно подсчитал его легальные доходы, которые покрывали все расходы. Уволившись в 2015 году из органов МВД и до поступления в 2017 году на службу в Росприроднадзор, Олег Кручинин был предпринимателем и хорошо зарабатывал. Адвокат семьи Кручининых Михаил Гаранин добавил, что мать Лидия Кручинина занималась бизнесом с 1990-х годов и была совладельцем Вадской нефтебазы: при продаже ее долю оценили в 55 млн.

Супруга Вероника Кручинина пояснила, что в прошлом году развелась с мужем. Алименты на детей заключенный ей не платит, а судебные приставы арестовали все ее счета, куда поступали в том числе и пособия на ребенка-инвалида. Судьи подробно расспросили Олега и Веронику Кручининых о доходах, кредитах, времени приобретения различного имущества и поездках за границу.

Прокуратура наставила, что решение об изъятии имущества семьи Кручининых законное, а расходы бывшего госслужащего не соответствовали его легальным доходам.

Мать чиновника, по мнению прокурора, была номинальным бизнесменом: на нее записывались активы, в том числе приобретаемые иномарки Cadillac Escalade и Chevrolet Camaro.

В результате тройка судей облсуда изменила решение о взыскании активов, посчитав, что иск прокурора необоснован только в части истребования у Олега Кручинина автомобиля «Нива» и 1/7 в праве собственности на земельный участок в Городецком районе. Веронику Кручинину исключили из солидарной ответственности по деньгам за проданный ее бывшим мужем автомобиль Mercedes.

Однако апелляционное определение оказалось жестче предыдущего в отношении совместно нажитой квартиры супругов на Сергиевской улице — суд решил изъять ее в казну.

Ответчики пообещали обжаловать это определение вплоть до Верховного суда. «Я хочу посмотреть, как прокуратура будет выселять на улицу из единственного жилья многодетную мать с ребенком-инвалидом, как это будет выглядеть», — заметил адвокат Гаранин. Судя по позиции надзорного ведомства, прокуроры посчитали, что доставшаяся Олегу Кручинину половина в деревенском доме вполне подойдет для проживания его детям и бывшей жене. Аварийным этот дом не признан, а собственник должен был следить за состоянием объекта, заявил истец, перепутавший его с соседним особняком.

Роман Кряжев