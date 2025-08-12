Объем грузоперевозок по сети РЖД снизился на 6,2% за 7 месяцев

Объем перевозок грузов по сети ОАО «РЖД» в январе-июле 2025 года снизился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 739,3 млн т, следует из данных транспортной статистики, с которыми ознакомилось агентство «Интерфакс».

Внутренние отправки за указанный период уменьшились на 8,9% — до 437,9 млн т. Международные перевозки сократились до 301,4 млн т (-2,1%). Из них через порты было отправлено 191,6 млн т (-1,8%), через пограничные переходы — 109,8 млн т (-2,5%).

Импортные перевозки в январе-июле 2025 года упали на 6,9%, составив 37,9 млн т. В том числе через порты перевезено 8,9 млн т, что на 7% меньше, а через пограничные переходы — около 29 млн т, что на 6,9% меньше. Транзитные перевозки, напротив, показали рост на 6,5% — до 26,7 млн т. При этом транзит через порты снизился на 24,3% — до 698,8 тыс. т, а через погранпереходы достиг 25,96 млн т (+7,6%).

Экспортные перевозки за семь месяцев уменьшились на 2,2%, до 236,8 млн т. Перевозки через порты снизились на 1,4%, до 181,9 млн т, а через пограничные переходы — на 4,5%, до 54,9 млн т.