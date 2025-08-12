В Черноземье 13 августа ожидаются дожди, от 11°С до 24°С

В среду, 13 августа в некоторых регионах Черноземья пройдут дожди. Температура — от +11°С в темное время суток до +24°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет малооблачно, без осадков. Ночью температура составит +12°C, днем — +24°C.

В Воронеже ночью синоптики прогнозируют переменную облачность с небольшим кратковременным дождем, +14°C. Днем — малооблачно, без осадков, +23°C.

В Курске на протяжении суток ожидается малооблачно, без осадков. Ночью температура снизится до +13°C, днем поднимется до +23°C.

В Липецке ночью будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой кратковременый дождь, до +12°C. Днем — малооблачно, без осадков, до +24°C.

В Орле на протяжении суток будет малооблачно, без осадков. Ночью — до +11°C, днем — до +24°C.

В Тамбове — будет облачно, временами пройдет дождь. В темное время суток — +13°C, днем —+22°C.

Ульяна Ларионова