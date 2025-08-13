Стенам добавят глаз

До конца 2025 года количество камер видеонаблюдения на улицах Петербурга, включая «умные» домофоны, увеличится более чем на 5 тыс. устройств и достигнет 96 тыс. штук, рассказали «Ъ-СПб» в подведомственном комитете по информатизации — в «Городском мониторинговом центре» (ГМЦ). По состоянию на начало года их число составляло около 88,3 тыс. штук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ГМЦ на август 2025 года, в городе работает 70 терминалов системы экстренной связи «Гражданин — полиция» и около 90,8 тыс. камер видеонаблюдения. Из них более 49,2 тыс. размещено на входах в парадные многоквартирных домов, около 35 тыс. — на территориях спальных районов, парков, скверов и в местах массового пребывания людей, еще почти 6,5 тыс. — на объектах социальной инфраструктуры.

До конца года к размещению планируется еще более 5 тыс. устройств, уточнили в ведомстве.

Основываясь на данных контрактов ГМЦ с подрядчиками на передачу данных с камер уличного наблюдения (включая их установку), предоставленных системой «Тендерплан» за семь месяцев 2024–2025 годов, «Ъ-СПб» подсчитал, что количество исполняемых тендеров в численном и денежном выражении год к году уменьшилось с семи до пяти штук и с 1,8 млрд рублей до 924 млн соответственно.

Самые крупные исполняемые в 2025 году контракты (заключены в 2024 году) с ГМЦ — в портфеле у «Ростелекома». По условиям первого контракта (5,4 млрд рублей) компания должна будет обеспечить передачу данных в центр с 9659 домофонов и 11 322 уличных камер. По условиям второго контракта (864,8 млн рублей) — с 400 уличных камер. Договор действует до 18 декабря 2026 года и состоит из девяти этапов: с 1 января 2025 года по 31 октября 2026 года. Также в рамках контрактов на передачу данных с ГМЦ фирмы-победители занимаются установкой новых и заменой старых камер на городских улицах.

В октябре 2023 года «Ростелеком» уже выигрывал тендер на обслуживание аналогичного количества (21 тыс.) камер за 3,7 млрд рублей.

Собеседники «Ъ-СПб» на телеком-рынке не видят ничего удивительного в частой победе компании в тендерах, указывая на то, что она обладает широкой инфраструктурой и мощностями для выполнения контрактов, чего нет у небольших коммерческих фирм.

Кроме «Ростелекома», крупными подрядчиками по установке камер в Петербурге являются подведомственное комитету по информатизации АО «АТС Смольного» и компания «Эр-Телеком». Контракты заключатся в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», развитие которого входит в госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге». По программе на эту услугу в 2023–2028 годах заложено 55 млрд рублей.

Постепенное увеличение количества камер на улицах опрошенные эксперты связывают в первую очередь с усилением безопасности, называя это «логичной необходимостью» после начала СВО.

Владимир Колодчук