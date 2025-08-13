Стенам добавят глаз
В Петербурге до конца 2025 года количество городских камер видеонаблюдения вырастет до 96 тыс. штук
До конца 2025 года количество камер видеонаблюдения на улицах Петербурга, включая «умные» домофоны, увеличится более чем на 5 тыс. устройств и достигнет 96 тыс. штук, рассказали «Ъ-СПб» в подведомственном комитете по информатизации — в «Городском мониторинговом центре» (ГМЦ). По состоянию на начало года их число составляло около 88,3 тыс. штук.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным ГМЦ на август 2025 года, в городе работает 70 терминалов системы экстренной связи «Гражданин — полиция» и около 90,8 тыс. камер видеонаблюдения. Из них более 49,2 тыс. размещено на входах в парадные многоквартирных домов, около 35 тыс. — на территориях спальных районов, парков, скверов и в местах массового пребывания людей, еще почти 6,5 тыс. — на объектах социальной инфраструктуры.
До конца года к размещению планируется еще более 5 тыс. устройств, уточнили в ведомстве.
Основываясь на данных контрактов ГМЦ с подрядчиками на передачу данных с камер уличного наблюдения (включая их установку), предоставленных системой «Тендерплан» за семь месяцев 2024–2025 годов, «Ъ-СПб» подсчитал, что количество исполняемых тендеров в численном и денежном выражении год к году уменьшилось с семи до пяти штук и с 1,8 млрд рублей до 924 млн соответственно.
Самые крупные исполняемые в 2025 году контракты (заключены в 2024 году) с ГМЦ — в портфеле у «Ростелекома». По условиям первого контракта (5,4 млрд рублей) компания должна будет обеспечить передачу данных в центр с 9659 домофонов и 11 322 уличных камер. По условиям второго контракта (864,8 млн рублей) — с 400 уличных камер. Договор действует до 18 декабря 2026 года и состоит из девяти этапов: с 1 января 2025 года по 31 октября 2026 года. Также в рамках контрактов на передачу данных с ГМЦ фирмы-победители занимаются установкой новых и заменой старых камер на городских улицах.
В октябре 2023 года «Ростелеком» уже выигрывал тендер на обслуживание аналогичного количества (21 тыс.) камер за 3,7 млрд рублей.
Собеседники «Ъ-СПб» на телеком-рынке не видят ничего удивительного в частой победе компании в тендерах, указывая на то, что она обладает широкой инфраструктурой и мощностями для выполнения контрактов, чего нет у небольших коммерческих фирм.
Кроме «Ростелекома», крупными подрядчиками по установке камер в Петербурге являются подведомственное комитету по информатизации АО «АТС Смольного» и компания «Эр-Телеком». Контракты заключатся в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», развитие которого входит в госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге». По программе на эту услугу в 2023–2028 годах заложено 55 млрд рублей.
Постепенное увеличение количества камер на улицах опрошенные эксперты связывают в первую очередь с усилением безопасности, называя это «логичной необходимостью» после начала СВО.