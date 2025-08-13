Справороссы рассказали о своем видении экономической справедливости

Руководство «Справедливой России — За правду» (СРЗП) 12 августа рассказало журналистам о новых социально-экономических инициативах партии. Это уже второй «подход» эсеров к данной теме в преддверии осенних выборов: в конце июля они рассуждали о росте цен на базовые продукты и ЖКХ, а на этот раз говорили о доходах граждан.

Как заявил лидер партии Сергей Миронов, официально средняя зарплата в стране достигла почти 100 тыс. руб., однако для большинства россиян это «звучит как насмешка». Но по экспертным оценкам, «реальность другая», продолжил политик: почти половина работающих граждан получают менее 56 тыс. руб. в месяц, а средний доход самозанятых не превышает 35 тыс. руб.

Экономическую политику следует формировать вокруг «качества жизни», которое определяют такие факторы, как положительная демография, социальная защищенность и развитие новых проектов, продолжил тему депутат Госдумы Валерий Гартунг. Поэтому властям следует пойти путем повышения МРОТ, развития прогрессивной шкалы налогообложения, ежеквартальной индексации пенсий, ограничения торговых наценок и изменений в системе статистического учета. «Все это мы не просто придумали, а уже внесли на рассмотрение Думы»,— сообщил депутат.

Отвечая на вопрос “Ъ”, почему же тогда рейтинги власти остаются высокими, Сергей Миронов сослался на фактор Владимира Путина: «У нас очень высокий уровень поддержки президента страны, который транслируется на все институты, которые люди привычно относят к понятиям "власть" и "государство"». По словам лидера СРЗП, многие меры, предложенные президентом, были реализованы в виде законопроектов «Единой России», но среди них есть и программные инициативы эсеров — например, прогрессивная шкала налогообложения. «Сначала их нещадно критиковали и правительство, и думское большинство, но потом, когда их поддержал глава государства, они мигом переобулись,— напомнил господин Миронов.— Это также работает на укрепление имиджа партии власти». В СРЗП, впрочем, «об этом не переживают», заверил ее лидер: «Главное, чтобы шло на пользу людям».

Григорий Лейба