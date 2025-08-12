От АСВ до АМЗ

АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) оспаривает акт ФССП о наложении ареста на часть имущества предприятия. Акт был составлен в рамках исполнительного производства по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое является кредитором АМЗ. Агентство — правопреемник обанкротившегося Роспромбанка, которому завод должен более 141 млн руб. В определении суда указано, что под арест попало имущество, от которого зависит производственная деятельность предприятия. Руководство АМЗ иск не комментирует.



Заявление АО «Александровский машиностроительный завод» к федеральной службе судебных приставов России зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 28 июля. Как следует из информации с сайта «Электронное правосудие», истец просит исключить имущество из актов о наложении ареста от 14 июля текущего года. Речь идет о четырехэтажном инженерном корпусе с постройками и мансардой площадью 3,3 тыс. кв. м, четырех­этажном здании цеха с административно-бытовым комплексом 14 тыс. кв. м, а также о двух земельных участках 1 тыс. кв. м и 11,2 тыс. кв. м по ул. Войкова, 3. Согласно публичной кадастровой карте, общая стоимость указанной недвижимости составляет 48,3 млн руб.

АО «АМЗ» — один из старейших заводов России, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Выпускает ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли.

По данным «Ъ-Прикамье», обеспечительные меры наложены в рамках исполнительного производства по заявлению ГК «АСВ». При этом руководство АМЗ якобы ведет переговоры с кредитором, которые направлены на осуществление возможности реструктуризации задолженности в рамках мирового соглашения. Агентство по страхованию вкладов является правопреемником обанкротившегося Роспромбанка, у которого Александровский машзавод взял кредит на 75 млн руб. в 2014 году. Позже кредитная организация взыскала с АМЗ более 141 млн руб. В 2022 году АСВ безуспешно пыталось продать право требования долга с Александровского машзавода на торгах.

Одновременно с этим АМЗ ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде запрета службе судебных приставов осуществлять мероприятия по реализации имущества до рассмотрения спора по существу. По мнению заявителя, продажа этих активов повлечет за собой остановку или прекращение производственной деятельности, что приведет к нарушению прав работников АО «АМЗ» на получение заработной платы и полному отсутствию возможности погашения задолженности. К тому же сейчас общество «не только не находится в процедуре банкротства, но и реализует план финансового и производственного оздоровления». Александровский машиностроительный завод обладает портфелем заказов на сумму более 1 млрд руб. и намерен обеспечить рост производства и выручки, что позволит погасить оставшуюся сумму задолженности без реализации имущества, арестованного ФССП.

Кроме того, завод указывает, что его крупнейшим кредитором является ФНС, на которую приходится более 80% общей задолженности предприятия. При этом в 2022 году между уполномоченным органом и заводом было заключено мировое соглашение. Согласно определению суда, имущество, на которое наложен арест, является предметом залога по договору, заключенному между заводом и ФНС. Поэтому арест и реализация активов повлечет за собой нарушение интересов налогового органа. В итоге арбитраж отказал предприятию в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер. Следующее заседание по делу состоится 10 сентября.

Гендиректор АМЗ Артур Маркарян не стал комментировать «Ъ-Прикамье» настоящий иск, но отметил, что он является «рядовым рабочим моментом». Кредиторов, в чьих интересах арестовано фигурирующее в иске имущество, он не уточнил. Согласно картотеке арбитража, в 2025 году с заявлением о вступлении в дело о несостоятельности АМЗ обратились сразу два кредитора: ООО «Уралподшипник-Пермь» и АСВ. Сумма требований первого составляет 5,4 млн руб.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Юг» Юрия Пустовита, основанием для исключения имущества завода из акта ареста может являться наличие одновременно двух обстоятельств. Речь идет о возможном праве собственности на активы и обращении ФССП взыскания на это имущество по долгам другого лица. Адвокат считает, что кредиторы могут потребовать реализации имущества в случае, если суд признает завод банкротом и откроет конкурсное производство. «Определение суда об отказе в принятии по заявлению завода обеспечительных мер, на мой взгляд, законно, так как АМЗ не доказал факт выставления приставом имущества на торги»,— пояснил эксперт.

Партнер адвокатского бюро «Жданов, Койда, Рубальский и партнеры» Кирилл Рубальский не исключает, что руководством предприятия были приняты меры для согласования с кредиторами условий реструктуризации задолженности, которые при соблюдении определенных дополнительных условий могут позволить добиться снятия ареста. Вместе с этим судебный пристав после возбуждения исполнительного производства должен потребовать от должника добровольного исполнения требований кредитора. Если это требование не выполняется и у должника отсутствуют достаточные для погашения долга денежные средства, пристав-исполнитель может приступить к процедуре реализации имущества должника на торгах. «Как правило, такая процедура довольно длительна, требует проведения оценки имущества и принятия дополнительных мер»,— полагает адвокат.

Анастасия Леонтьева