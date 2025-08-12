Повышение передачи

Продажи новых легковых автомобилей в Прикамье сбавляют темпы падения: в июле в регионе зарегистрировали 2423 новых транспортных средства, что на 4,6% меньше аналогичного периода 2024 года. При этом в июне и мае показатели регистрации машин упали более значительно — на 21,1% и 30,7% соответственно. Июль показал самые высокие объемы продаж с начала года в Пермском крае, последовав в этом плане федеральным трендам. Эксперты и участники рынка подтверждают выход сегмента в положительную динамику. В качестве причин этого обозначается снижение ключевой ставки, влияющее на ставки по автокредитам и реализацию отложенного спроса. В то же время собеседники подчеркивают, что о полноценном восстановлении сегмента говорить пока преждевременно.



В Пермском крае рынок новых легковых автомобилей в июле показал снижение на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как сообщают профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики Verra, всего в прошлом месяце зарегистрировали 2423 новых легковых авто, тогда как в июле 2024 года на учет в крае была поставлена 2541 новая машина. Июньское и майское падение продаж нового легкового автотранспорта в Прикамье было более значительным. Так, в июне 2025 года темпы регистрации авто год к году сократились на 21,1% (1655 новых машин), а в мае — на 30,7% (1560 ед.).

В масштабах России авторынок тоже сбавил темпы падения: если в июне продажи новых машин в РФ упали на 27,6% год к году, то в июле — уже на 11,4%. В июле по сравнению с июнем 2025 года продажи авто в стране даже выросли на 33,9% (до 120,6 тыс. штук), а в Пермском крае июльские продажи увеличились на 46,4% по сравнению с июнем 2025-го. Июль показал самые высокие продажи с начала года в регионе.

В пятерке лидеров продаж в Пермском крае по итогам июля находились Lada (доля на рынке 28%), а также Chery (12,6%), Haval (11,8%), Changan (7,9%) и Belgee (6,9%). Сильнее всего увеличились продажи Belgee, которые производит совместное белорусско-китайское предприятие,— сразу на 406,1%, затем следуют GAC (+370,6%) и SWM (+266,7%). Наиболее значительное снижение продаж затронуло корейские машины — бренд Hyundai (–60,9%), российские UAZ (–53,8%) и китайские Omoda (–45%).

Напомним, что рынок новых машин в Прикамье начал сокращаться в конце 2024 года. С декабря по март продажи в этом сегменте снизи­лись с 4,6 до 47,6%. Главной причиной снижения эксперты называли высокую ключевую ставку ЦБ РФ, влияющую на процентные ставки кредитования (с конца июля по ноябрь 2024 года она выросла с 16 до 21%, начав снижаться в июне). До этого столь масштабное падение продаж новых машин наблюдалось в 2022 году (–59,1%), когда из России ушли известные иностранные автоконцерны. С выходом на российские рынки китайских брендов 2023 и 2024 годы стали периодом восстановления отрасли. В 2023 году многие региональные автодилеры успешно заместили ушедшие западные бренды китайскими.

Гендиректор холдинга «Дав-Авто» Дмитрий Башаров рассказал, что с мая продажи автомобилей в группе растут — «рынок вышел в положительную динамику». Руководитель «Дав-Авто» ожидает, что тренд роста продолжится и в августе. Причины этого господин Башаров объяснил реализацией отложенного спроса. «Люди год не меняли автомобили и просто устали — это первое. Второе — снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Потребители понимают, что завтра ставки по банковским депозитам будут меньше, а машины с учетом минимального спроса, который был на них ранее, сейчас все еще продаются по низкой стоимости. Поэтому людям надо успеть снять деньги с депозита и успеть купить автомобили по низкой стоимости»,— рассуждает собеседник. По словам господина Башарова, дилеры пока продают машины, завезенные еще в 2024 году, но уже сейчас по некоторым моделям намечается дефицит. Когда остатки 2024 года будут распроданы, авто начнут дорожать.

«О полноценном восстановлении автомобильного рынка говорить пока преждевременно, так как динамика продаж от месяца к месяцу остается неоднородной и зависит от множества факторов — появления новых моделей, уровня цен, готовности покупателей использовать сбережения для покупки автомобиля и прочего»,— считает гендиректор автомобильной компании Verra Анна Бояршинова. В июле основной рост обеспечили продажи машин в бюджетном сегменте (Lada, Haval Jolion, Belgee X50, Chery Tiggo 4), что во многом связано с запуском производителями выгодных программ рассрочки и кредитования. В то же время с точки зрения потребительской активности рынок демонстрирует позитивные признаки восстановления.

Среди тенденций рынка на ближайшее полугодие эксперт назвала продолжающуюся локализацию производства китайских автомобилей. Локализация повлечет смену названий брендов, что, в свою очередь, может привести к временному снижению клиентского трафика. Кроме того, в РФ ужесточаются регуляторные факторы, среди которых отмена льготного утилизационного сбора для физических лиц. В результате этой меры автомобили подорожают при частном ввозе по каналам параллельного импорта. Рассматриваемое предложение о запросе банками подтверждения официального дохода перед выдачей автокредита может почти вдвое сократить объем кредитования. Рынок автомобилей в России входит в фазу структурных изменений. Компании, которые сумеют адаптироваться быстрее, получат конкурентное преимущество, резюмирует гендиректор Verra.

Евгения Ахмедова