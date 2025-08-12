Девелоперы забились за гаражами

Возможность участия в пермском аукционе на право комплексного развития территории (КРТ) возле экстрим-парка рассматривают федеральные девелоперы, ранее не работавшие на местном строительном рынке. Участием в торгах по реновации 3,8 га земли, ограниченной улицами Екатерининской, Плеханова, железной дорогой и экстрим-парком, заинтересовалась крупная столичная группа «Садовое кольцо». Также компанию-спецзастройщика «Экстрим-парк» в Перми учредил свердловский оператор термальных комплексов Baden Family, планирующий аналогичный проект в Прикамье. Экс­перты считают территорию под КРТ в районе экстрим-парка привлекательной площадкой с хорошим потенциалом застройки. Некоторые говорят, что выкуп и снос почти 600 гаражей в этой локации не принесет проекту глобальных рисков, но увеличит время работы над ним. Другие называют выкуп гаражных боксов существенной нагрузкой на девелопера.



В пермских торгах на право комплексного развития территории в районе экстрим-парка (3,8 га) могут принять участие федеральные девелоперы. Как рассказал «Ъ-Прикамье» собеседник в строительной отрасли, среди иногородних компаний, рассматривающих возможность участвовать в аукционе, числится группа «Садовое кольцо», основанная в Москве. Кроме того, 7 августа новую строительную компанию в Перми зарегистрировал свердловский холдинг Baden Family («Баден Фэмили») — оператор термальных комплексов «Баден-Баден». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», Маргарита Никифорова выступила учредителем и гендиректором ООО «СЗ „Экстрим-парк“». Госпожа Никифорова — руководитель и учредитель ООО «СЗ — Термальный курорт города Пермь», созданного Baden Family для возведения водного комплекса в Перми, а также других компаний группы: ООО «Бани групп», ООО «Сысертский ананас», ООО «Таватуй резорт».

В компании «Садовое кольцо» к моменту выхода публикации свое участие в торгах по реновации площадки у экстрим-парка не прокомментировали. В ГК Baden Family подтвердили намерение принять участие в торгах на право КРТ в районе экстрим-парка в Перми. «Пермский край в целом и город Пермь в частности рассматриваются нами как перспективные территории для развития девелоперских проектов и качественной жилой застройки. Мы убеждены, что город заслуживает появления современных жилых комплексов, соответствующих актуальным стандартам отрасли. Наша компания располагает высоким уровнем профессио­нальной компетенции и нацелена на создание как комфортных рекреационных пространств, так и высококлассных жилых объектов, которые будут востребованы жителями Перми и ее гостями»,— пояснили в Baden Family.

О планах комплексного развития участков в этой локации стало известно в июне. Однако ранее краевые власти уже планировали реновацию территории в микрорайоне Данилиха. Теперь под КРТ отведено 3,8 га.

Аукцион по этой площадке, ограниченной улицами Екатерининской, Плеханова, железной дорогой и экстрим-парком, объявили в начале августа. Начальная цена лота — 21,8 млн руб. Итоги торгов подведут 2 сентября, сейчас идет прием заявок. Согласно проекту договора КРТ, завершить реновацию территории надо в течение десяти лет. Там необходимо снести почти 600 гаражных боксов. По словам собеседников в пермских строительных компаниях, такое большое число гаражей к сносу осложняет проект и делает его перспективы неясными. Возле экстрим-парка надо возвести многоэтажные и среднеэтажные жилые дома высотой 25 и 8 этажей, площадью не более 51,7 тыс. кв. м. В обязанности девелопера войдет благоустройство территории, строительство автостоянки, капремонт Грузинской улицы, включая перекресток с улицей Плеханова, возведение выезда с территории КРТ на Екатерининскую и внутриквартальных проектов.

Как указано на сайте группы «Садовое кольцо», компания, основанная в 2003 году в Москве, входит в топ-50 застройщиков РФ. Холдинг работает в Москве, Подмосковье, Казани, Уфе и Калининграде. Площадь общего девелоперского портфеля компании — 1,3 млн кв. м, площадь реализованных проектов — 1 млн кв. м. Baden Family собирается построить на правом берегу Камы термальный комплекс площадью более 100 тыс. кв. м, вложив в него 543 млн руб. В Курганской, Челябинской и Свердловской областях уже действует шесть проектов компании под брендом «Баден-Баден». В мае пермскому проекту инвестора присвоили статус приоритетного инвестиционного.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный считает территорию под КРТ в районе экстрим-парка привлекательной локацией с хорошим потенциалом застройки. Выкуп и снос почти 600 гаражей не принесет проекту глобальных рисков и сложностей, но увеличит время работы над ним. По данным главы «Орсо групп», в некоторых гаражных боксах ведется бизнес (производство, складская деятельность, сдача в аренду), поэтому для их выкупа придется предлагать цену существенно выше рынка либо уходить в длительные судебные процессы. Пермские компании заинтересуются аукционом на право реновации земли у экстрим-парка, и «Орсо групп», скорее всего, тоже будет участвовать в нем, отметил господин Бесфамильный. «В то же время пермские и иногородние девелоперы по-разному оценивают стоимость покупки земли. Например, на аукционе по комплексному развитию территории на Стахановской улице пермские застройщики перестали торговаться, когда цена за актив достигла 250 млн руб. Иногородние компании дошли почти до 500 млн руб. (выиграла Yunika.— «Ъ-Прикамье»). Я думаю, на этом аукционе цена лота может подняться так же значительно»,— говорит Михаил Бесфамильный.

Коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев тоже отметил привлекательную центральную локацию, а также хорошую транспортную доступность и большой объем строительства на площадке КРТ. «Тем не менее мы видим существенную нагрузку на девелопера: для реализации проекта КРТ требуется выкупить более 500 гаражей. Это крупнейший проект подобного рода в России, и нам при подготовке финансовой модели трудно оценить риски»,— сообщил Кирилл Николаев.

Федеральные девелоперы, изучающие площадку, находятся вне местного контекста и располагают меньшим объемом информации по ней и региональному рынку. Органы власти Пермского края, по данным собеседника, активно привлекают иногородних игроков для участия в этом и других проектах КРТ, давая компаниям необходимую информацию и консультируя относительно местных особенностей. К сложностям территории коммерческий директор ПЗСП отнес особенности участка, располагающуюся в их границах частную собственность, для выкупа которой потребуется индивидуальная работа с каждым собственником, а также близость к железнодорожным путям. Кроме того, затрат может потребовать создание дополнительной социнфраструктуры.

Евгения Ахмедова