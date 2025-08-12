В гранях отразились пошлины

Индия — крупнейший огранщик алмазов — увеличила импорт необработанных камней и экспорт бриллиантов в июле на 28% и 9% в каратах год к году, соответственно. Продажи поддержали опасения повышения американских пошлин, а также вероятная подготовка к высокому осенне-зимнему сезону. Но уже с сентября возможен спад торговли, прогнозируют аналитики.

Индия, обеспечивающая почти 90% огранки алмазов в мире, увеличила в июле импорт необработанных камней на 28% год к году, до 10 млн карат. Это следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC). Стоимость закупок выросла на 26%, до $1,15 млрд. Относительно июня импорт алмазов в страну подскочил на 31,6% в каратах и на 19,8% в денежном выражении.

Июльские показатели стали максимальными с апреля, когда Индия импортировала 10,5 млн карат стоимостью $1,2 млрд, следует из данных GJEPC. С апреля, начала индийского финансового года, страна закупила 37,6 млн карат алмазов на $4,31 млрд. Это на 1,07% меньше и 1,48% больше, чем годом ранее. Но разрыв с показателем импорта сезона-2024/25 в каратах сокращается: с апреля по июнь объем закупок был меньше прошлогодних на 8,7%.

Экспорт бриллиантов из Индии в июле год к году увеличился на 9%, до 1,3 млн карат, стоимость поставок — на 17,8%, до $1,07 млрд. Месяц к месяцу отгрузки подскочили на 22% и 37,6% соответственно.

В АЛРОСА отметили, что огранщики традиционно готовятся к осенне-зимнему сезону с высоким спросом на украшения, в том числе праздничные продажи. Активизация экспорта и импорта вполне предсказуема на фоне ожидаемого введения США новых пошлин на продукцию из Индии, добавили в компании.

Отраслевое агентство Rapaport в последнем обзоре указывало, что алмазный рынок «в смятении» после объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин в 50% на товары из Индии. По данным Rapaport, производители стремились отправить камни в США перед повышением пошлин с 10% до 25% 7 августа. Ставка 50% вступит в силу 27 августа. США обеспечивают около 50% мирового потребления ювелирно-бриллиантовых изделий.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что прирост импорта сырья главным образом обеспечен увеличением закупок мелких камней, что привело к снижению средних цен на закупаемые алмазы.

По словам аналитика, рост могли стимулировать опасения по поводу увеличения пошлин и стабильный спрос на ювелирные украшения. «В некоторой степени уже прослеживается эффект пополнения запасов перед сезонным спросом в октябре—декабре»,— добавляет он. Но, подчеркивает господин Красноженов, несмотря на динамический рост по сравнению с прошлым годом, цифры ниже значений за последние пять лет. И за семь месяцев 2025 года, продолжает он, импорт алмазного сырья в Индию все еще на 1% ниже прошлого года, а экспорт бриллиантов ниже на 6%.

50 процентов мировых запасов алмазов приходится на Россию, по данным Kept.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов указывает, что помимо подготовки к введению тарифов со стороны США индийские закупки в июле стимулировало разрешение импортировать натуральные алмазы небольшого размера (до четверти карата) беспошлинно при условии их дальнейшего экспорта с добавленной стоимостью. По мнению старшего персонального брокера «БКС Мир инвестиций» Никиты Гуллера, на ожиданиях ввода дополнительных пошлин в отношении индийских товаров в конце августа активный товарооборот может продолжиться и в этом месяце, но с сентября вероятен значительный спад.

Как отмечают в АЛРОСА, введение 25-процентных пошлин США на импорт алмазной продукции из Индии, вероятно, приведет к тому, что часть дополнительных расходов будет переложена на конечного потребителя. «В сегменте люксовых украшений покупатели традиционно менее чувствительны к умеренному росту цен, что смягчит влияние на спрос»,— говорят в компании. Борис Красноженов прогнозирует увеличение среднего чека и некоторую поляризацию предложения, снижение рентабельности продаж в целом по сектору, а также рост покупок за рубежом и в магазинах duty free.

Партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Наталья Величко говорит, что пошлины США уже могут быть учтены в цене. При этом, добавляет она, не исключено, что на фоне торговых ограничений глобальный центр огранки из Индии может переместиться в Китай или ОАЭ.

Анатолий Костырев