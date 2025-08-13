Медкнижки избавляют от макулатуры
В Госдуме предлагают перевести медкнижки полностью в «цифру» досрочно
В Госдуму внесен законопроект о переводе необходимых для врачей, учителей и работников общепита медкнижек полностью в электронный вид. Сейчас этот документ можно оформить в цифровом и бумажном виде. Традиционные книжки перестанут выдавать после 1 сентября, но они будут действительны до истечения их срока действия или заполнения всех страниц. Авторы поправок, члены Совета федерации РФ уверены, что в «цифру» документы нужно перевести уже сейчас: это снизит административные издержки и защитит медкнижки от подделок. Предложенная мера упростит отслеживание состояния здоровья граждан, но только при условии надежной защиты данных, полагают опрошенные “Ъ” эксперты.
Результаты медицинских осмотров должны храниться только в электронном виде, считают сенаторы
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Проект поправок в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в Госдуму внесли сенаторы Мохмад Ахмадов, Юлия Лазуткина, Сергей Горняков и Андрей Чернышев. Согласно действующей ст. 34 этого закона, для противодействия распространению инфекционных заболеваний работники «отдельных профессий» (речь о врачах, учителях и воспитателях детсадов, работниках общепита, коммунальщиках, сотрудниках служб быта и т. д.) должны проходить регулярные медосмотры. Результаты заносятся в медкнижки, которые могут быть оформлены как на бумаге, так и на электронном носителе. Сенаторы считают, что их надо полностью перевести «в цифру», храня данные в «единой информационной системе».
В пояснительной записке к поправкам говорится о том, что введение системы электронных медкнижек является «частью масштабной цифровизации системы здравоохранения», которая началась еще в 2017 году. Полный переход на цифровые медкнижки, считают сенаторы, повысит «прозрачность и достоверность» сведений о прохождении медосмотров, снизит административные издержки и обеспечит защиту от подделки документов. Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 апреля 2026 года.
Электронные медкнижки введены в оборот с 1 сентября 2023 года приказом Минздрава РФ. Они подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью работника местного филиала Центра гигиены и эпидемиологии. При этом установлен переходный период: до 1 сентября 2025 года выдаются как бумажные, так и электронные документы. После этого срока станут оформлять лишь цифровые медкнижки, но бумажные будут действовать до истечения срока действия или заполнения всех страниц. В случае принятия законопроекта группы сенаторов только электронная медкнижка будет подтверждать факт прохождения медосмотра.
Основатель консалтинговой группы vvCube юрист Вадим Ткаченко считает важным в случае с цифровыми медкнижками «зашифровать и строго ограничить для третьих лиц все механизмы доступа к информации». «При соблюдении этого условия электронные медкнижки упростят отслеживание обследований и показателей здоровья пациентов, позволят указывать и контролировать достоверность вносимой информации. Это ускорит и упростит процесс ведения и получения данных, в том числе для проверяющих органов»,— полагает эксперт.
Обеспечить высокий уровень безопасности хранения и доступа к информации для любых медицинских баз данных (в том числе электронных медкнижек), считает «принципиально важным» и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. Цифровизация позволяет сократить «бумажную волокиту» и снизить трудозатраты на ведение документации, рассуждает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Но полностью уходить от бумажных медкнижек «прямо сейчас рано», полагает он: «В регионах, где цифровая инфраструктура развита хуже, это может создать проблемы. Логично было бы какое-то время вести оба формата параллельно».