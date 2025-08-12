Возле Крымского моста установили палатки для помощи туристам в пробке

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернуты пункты оказания помощи туристам, которые задержались в очередях на досмотр перед проездом. Там установлены три большие палатки. Об этом сообщил глава администрации Керчи Олег Каторгин в Telegram-канале.

По его словам, внутри палаток расположены места для отдыха. Также там дежурят фельдшеры, которые при необходимости могут оказать первую помощь. В мероприятии участвуют 16 человек и 5 транспортных средств. Для удобства воду развозят на специальных автомобилях.

По состоянию на 20:00 12 августа, в пробке на подходах к Крымском мосту со стороны Керчи находится 1019 автомобилей. Время ожидания превышает три часа. Со стороны Тамани очереди нет.