ФСБ задержала жителя Тамбова по подозрению в терроризме

Сотрудники управления ФСБ по Тамбовской области задержали мужчину по делу о терроризме. По данным спецслужбы, он вербовал жителей Тамбова в запрещенную в России террористическую организацию. Об этом в ФСБ сообщили ТАСС.

В заявлении ФСБ говорится, что мужчина добровольно вступил в одну из террористических организаций. Фигурант договорился с ее представителями, что будет вербовать людей для осуществления противоправной деятельности.

По информации ведомства, мужчина прошел специальное обучение методам конспирации. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности, участии в террористической организации и прохождении обучения в террористических целях.