iPhone 17 обесценивает предшественников

Смартфоны iPhone подешевели до минимума с начала года. Опрошенные “Ъ FM” продавцы связывают это в том числе с предстоящей презентацией обновленной версии устройства, которая должна состояться в сентябре. В июле-августе цены на старые модели снизились на 23% по сравнению с январскими, заметили в «Яндекс Маркете».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

После презентации iPhone 17 подобные скидки можно будет ждать только в ноябре, отметила представитель «Яндекс Маркета» Мариам Багдасарян: «По данным "Яндекс Маркета" стоимость различных моделей iPhone в июле-августе за месяц до ежегодной презентации новой линейки смартфонов снижается до 23% по сравнению с январем. В августе стоимость модели iPhone 16 была на 20% ниже январских цен, а iPhone 13 — на 23%. Такое снижение связано с тем, что перед презентацией часть покупателей откладывают покупку, спрос на предыдущие модели падает, а их цена достигает минимальных значений.

Уже после презентации глубокие скидки на новые устройства и прошлые поколения традиционно приходятся на ноябрь — это период распродажи 11.11.

В 2025 году в пятерку самых популярных моделей на "Яндекс Маркете" вошли модели iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, 15 и 13. Лидерами по покупке остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область».

В то же время менеджер по закупкам компании X-Com Антон Гусев замечает, что спрос на последнюю модель — iPhone 16 — сейчас повышен. По его словам, это позволяет удерживать цены на высоком уровне: «Я не заметил очень значительных скидок. Да, есть тенденция на понижение стоимости, но это не является сюрпризом, это происходит в принципе каждый год перед презентацией, где-то за два-три месяца.

Старые модели iPhone начинают попадать во всякие промо и распродаваться. Другой вопрос, что из-за ожиданий, что новые позиции будут стоить дороже, возможно, спрос на iPhone 16 будет сохранен, и за счет этого цена немного поддерживается. Люди все равно покупают телефоны, понимают, что некоторые модели могут, например, исчезнуть, и цена не сильно падает. Например, обычно линейку Pro снимают с производства, остается только самая простая вариация».

Презентация iPhone 17, по предварительным данным, состоится 9 сентября. Помимо базовой модели, в этот день анонсируют еще три — Air, Pro и Pro Max. Предзаказы должны стартовать 12 сентября, а первые продажи — 19 сентября.

Дарья Мурыгина