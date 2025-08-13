От избушки на Невском — до зверинца

13 августа 1865 года в российской столице появился зоологический сад. История Ленинградского (Петербургского) зоопарка началась со странствий и любви к животным, а еще с предпринимательской «жилки». Все это — и жилка, и странствия, и любовь, и небольшой капитал, доставшийся после смерти родителей,— принадлежало женщине, которая приехала из Голландии с небольшой группой животных в Россию, а со временем смогла создать зоосад в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленинградский зоопарк

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Ленинградский зоопарк

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

От избушки с вафлями до царской милости

Этой женщиной была София Тер-Рееген, больше известная под фамилией своего мужа Юлиуса Гебгардта. Ей было около 30 лет, когда она приехала в Российскую империю. В ее распоряжении было наследство от родителей, которые в родном Гронингене занимались торговлей. На эти средства привлекательная и энергичная молодая женщина организовала небольшой зверинец. Она ездила по городам Российской империи, показывая зверей. И звери, и сама София имели успех. Где-то на просторах России «укротительница» из Голландии встретила и своего будущего мужа прусского подданного и голландца по национальности доктора зоологии Юлиуса Гебгардта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран София Тер-Рееген

Фото: wikipedia.org София Тер-Рееген

Фото: wikipedia.org

Однажды в октябре 1845 года к скверу напротив Александринского театра, который до установки памятника Екатерине II не имел названия «Катькин сад», подъехала избушка с надписью «Голландские вафли». Из нее выскочила хорошенькая голландка в национальном костюме. Это была София Тер-Рееген, которая в самом центре столицы Империи принялась печь вафли по рецепту, который знала еще ее бабушка.

Газета «Северная пчела» уверяла, что «с утра до вечера перед фургоном стоят экипажи, а в домик пробраться трудно».

Михаил Бутурлин, будучи проездом в столице, описывал Софию так: «Собою она была весьма представительна и даже величава, хоть бы прямо на сцену на роли королев и герцогинь,— высокого роста брюнетка по глазам и волосам, но со свежестью кожи блондинки, с выразительными чертами лица. Одевалась она изящно, вся в кружевах с раннего утра».

Голландские вафли вошли в моду, их стали заказывать с доставкой на дом, благодаря чему София приобрела нужные знакомства среди столичной знати. Эти связи не раз пригодились ей позже. В Петербурге основательницей сада считали именно жену Юлиуса — Софию Гебгардт. Поговаривали, что льготные условия на аренду земли под зоосад на Петербургской (Петроградской) стороне бесплатно, сроком на 12 лет,— это заслуга Софьи и ее связей в высшем свете. Ходили слухи, что причина этому — особое расположение к «прекрасной голландке» самого царя.

От львов к органу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1890 год, вход в зоосад

Фото: wikipedia.org 1890 год, вход в зоосад

Фото: wikipedia.org

Первая коллекция животных насчитывала около 40 видов животных, в том числе теплолюбивых: львы, тигры, черепахи и павлины. Многие из них погибли в первую же петербургскую зиму от стужи, и в новый сезон Гебгардтам пришлось, по сути, начинать все заново. Денег не хватало. Субсидию на содержание сада, на которую так надеялась София, городские власти не дали. Расположение зоосада было не очень удобным, учитывая, что Биржевой мост еще не был построен. Посетителей было не слишком много и летом, а зимой не было совсем. Чтобы выжить, зоосад сам пошел «в народ». Один из филиалов открылся в собственном доме Гебгардтов на Большой Морской (на этом месте сейчас ДК связи); другой — на Царицыном лугу (ныне Марсово поле). Этот балаган открывался во время масленичных гуляний. Минуло несколько трудных лет, и дела пошли лучше: зоосад приобрел репутацию приличного места, куда можно пойти с детьми.

В 1871 году во время поездки в Берлин за очередной партией животных внезапно умер от холеры Юлиус Гебгардт. После смерти мужа 60-летняя София выходит замуж повторно. Видимо, дело было прежде всего в том, чтобы дать зоопарку нового хозяина. Им стал 30-летний предприниматель Эрнест Антонович Рост. Энергичный молодой немец не знал, как сделать хороший зоосад, но зато разбирался, как устроен цирк, понимал, какие представления пользуются успехом у публики. Он построил на территории зоологического сада два театра: летний на 1380 мест и зимний на 500 мест. На этих сценах давались цирковые представления и «сборные» концерты, ставились пышные феерии и оперы, оперетты и водевили. Рост старался учесть интересы детей и взрослых, состоятельной публики и людей попроще. В зоосаде были свои оркестры: духовой и симфонический, которым на протяжении 25 лет управлял известный в Петербурге дирижер Теодор Франке. С 1886 года стали популярны симфонические «четверги», их программы включали сочинения Чайковского, Рубинштейна, Римского-Корсакова, Вагнера и др. Проводились даже органные концерты.

Все это должно было содержаться в чистоте. Рост нанял 10 дворников и 20 служителей при животных. Все они носили униформу и поддерживали порядок в саду и в клетках у животных. В 1880-е годы Рост провел канализацию, которой, как ни странно, до него не было. С помощью земляков из немецкой колонии Петербурга он устроил артезианский водопровод, убедившись, что вода из скважины глубиной 170 м не только не вредна для зверей, но и гораздо чище невской. Даже зимой эта вода имела плюсовую температуру, что позволило создать систему водоемов с проточной водой и сделать привлекательный для посетителей незамерзающий зимой пруд с тысячами золотых рыбок.

Рост, упадок и возрождение

София Рост прожила в новом браке полтора десятка счастливых лет. Она умерла в феврале 1887 года в Петербурге и была погребена на Выборгском римско-католическом кладбище. Вдовец Рост более десятилетия еще продолжал работать в зоосаде. С 1897 года, после отъезда на родину Роста, хозяева зоопарка часто менялись, и он постепенно пришел в полный упадок. В 1910 году новым владельцем зоосада стал русский драматический артист и театральный антрепренер Семен Новиков. При нем были отремонтированы старые клетки, построены новые, вырыт новый пруд для водоплавающих птиц. Звери, приобретенные в эти годы, долго жили в зоосаде и после революции. В это время появилась идея перенести зоопарк на более удобную территорию, где животным будет свободнее жить. Так появился проект переезда в Удельный парк, но дальше разговоров дело не пошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вход в зоосад, построенный около 1910 года архитектором Струковым

Фото: wikipedia.org Вход в зоосад, построенный около 1910 года архитектором Струковым

Фото: wikipedia.org

После 1917 года владелец зоопарка уехал в Крым, а все его имущество было передано Управлению Петроградским городскими народными домами. Для управления зоосадом был создан Ученый совет, в который вошли такие видные ученые, как Валентин Бианки, Валентин Догель и Леон Орбели. Создавалась научная библиотека, на базе зоопарка проводили исследовательскую работу, создавали научные экспедиции. Крупное наводнение 1924 года нанесло существенный урон зоопарку. Однако администрация быстро провела восстановительные работы и построила новые здания.

В начале войны, еще до блокады, в Казань успели перевезти часть животных: носорога, тигров, черных пантер, белых медведей, американского тапира. Оставшихся крупных хищников пришлось застрелить из-за опасности выхода их из клеток во время бомбежек. В первый же день блокады на территорию зоопарка упало три фугасных бомбы, была убита слониха Бэтти, которая жила здесь с 1911 года. В годы блокады даже хищные животные вынуждены были стать вегетарианцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реклама Ленинградского зоосада, 1930 год

Фото: wikipedia.org Реклама Ленинградского зоосада, 1930 год

Фото: wikipedia.org

Многие знают героическую историю служительницы зоологического сада — Евдокии Дашиной, которая в одиночку спасла бегемотиху Красавицу от смерти. Истощенная женщина каждый день доставляла 40 ведер воды из Невы и подогревала ее. Ей она поила животных, обмывала кожу бегемотихи, а затем смазывала ее камфорным маслом. Для кормления Евдокия распаривала 36 кг опилок и смешивала их с 4 кг отрубей и овощей. Во время многочисленных обстрелов Дашина успокаивала свою любимицу, оставаясь с ней в клетке. В итоге Красавица, жившая в зоопарке с 1911 года, благополучно пережила блокаду и до 1951 года радовала посетителей зоопарка. Именно в память о героическом подвиге сотрудников, сохранивших зоопарк в блокаду, ему при переименовании города оставили прежнее название. Шестнадцать сотрудников зоосада были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

В настоящее время в Ленинградском зоопарке на территории более 7,5 га обитает свыше 600 видов животных, включая млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. Общее количество особей — более 2000. Особое внимание уделяется редким и исчезающим видам, занесенным в Красную книгу России и международную Красную книгу.

Анна Кашурина