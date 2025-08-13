От начальства ждут больше гибкости

Три главные причины недовольства работников своим руководителем — это создание им напряженной атмосферы в коллективе, отсутствие интереса к работе сотрудников и грубость, показал опрос рекрутинговой платформы hh.ru. Среди наиболее востребованных качеств: наличие такта, способность создать комфортные условия для работы, личный профессионализм. Эксперты связывают такую сфокусированность на коммуникативных навыках руководителя с приходом на рабочие места нового поколения сотрудников, а также с изменениями в экономике и обществе, которые меняют представление о целях работы и лидерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опрошенные кадровиками сотрудники компаний хотят, чтобы начальники могли понимать их в любой ситуации

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Опрошенные кадровиками сотрудники компаний хотят, чтобы начальники могли понимать их в любой ситуации

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Опрос hh.ru (участие в нем приняли свыше 1 тыс. респондентов) показал, что сотрудников, недовольных своими руководителями, более всего не устраивают их навыки коммуникации. Самая распространенная жалоба — на созданную на рабочем месте напряженную атмосферу: на это указали 32% респондентов. Почти столько же (31%) недовольны тем, что руководитель не проявляет интереса к работе подчиненных, не развивает их и не считает нужным к ним прислушиваться. Четверть опрошенных (26%) сталкивались с грубым и неуважительным поведением начальства. Столько же отметили слабые лидерские качества своего руководителя. У каждого четвертого нет доверия и к его профессиональной компетенции.

Соответственно, важными позитивными характеристиками руководителя респонденты назвали soft skills («гибкие» или «мягкие» навыки). Так, более четверти (27%) отметили важность уважительного и тактичного поведения своего начальника. Еще 20% оценили приятную атмосферу в коллективе, 19% — высокий уровень профессионализма лидера. Его готовность развивать команду и интересоваться ее работой выделили лишь 16% опрошенных, а такие качества, как способность мотивировать (12%) и внедрять новое (6%), оказались в конце перечня наблюдаемых сотрудниками достоинств. Показательно, что целых 43% опрошенных затруднились выделить хоть что-то позитивное в своем руководстве.

Чаще всего отношения сотрудников с начальником носят строго деловой характер: об этом сообщили 48% опрошенных. Еще 21% описали их как дружеские или приятельские, 20% указали на абьюзивный характер взаимодействия — на токсичность, манипуляции, некорректное обращение и другие формы давления.

Комментируя итоги опроса, эксперты, с одной стороны, отмечают смену приоритетов у нового поколения сотрудников, с другой — изменения в экономике и обществе, которые создают условия для лидерства иного типа. Руководитель проекта «Искренний сервис» столичных центров госуслуг «Мои документы» Максим Недякин отмечает, что сейчас в коллективах появляется все больше зумеров и это приводит к появлению новых требований к руководству. «Если старшее поколение устраивали формализм и номинальные ценности, поколение Z ищет в своей работе смысл, а в руководителе — фигуру настоящего лидера. Поэтому от современных управленцев ждут в первую очередь настоящей вовлеченности»,— говорит эксперт.

«От руководящих лиц ожидают стабильности в хорошем смысле этого слова, когда договоренности соблюдаются, обещанное выполняется, а в отношениях царит прозрачность. Это особенно важный момент в текущей турбулентной экономической обстановке»,— добавляет вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Речь, в частности, идет о том, что в условиях высокой закредитованности работников им необходимо регулярно и вовремя обслуживать свои займы, прежде всего ипотечные, поэтому запрос на стабильность рабочих отношений у них весьма высок.

«Меняется не только отношение к руководителям, но и сама концепция работы,— считает директор "Русской школы управления" Анастасия Боровская.— Люди стремятся к интересной и содержательной жизни, ценят баланс между профессиональными задачами и личным временем». Поэтому, по ее мнению, для сотрудников всю большую роль играет эмпатия, эмоциональное лидерство и развитый эмоциональный интеллект. «Они выбирают команды, близкие по духу, и лидеров, на которых хочется равняться. Работа перестает быть самоцелью — она становится способом реализовывать себя и проводить время с интересом, смыслом и целью»,— говорит эксперт. Гендиректор платформы «Понимаю» (консультационный сервис для сотрудников) Дарья Федорова отмечает, что сейчас от руководителя ждут исполнения сразу трех ролей: стратега, задающего направление; наставника, помогающего расти; человека, понимающего, что за результатами стоят живые люди с их состоянием и потребностями. «Компании, чьи лидеры это понимают, получают более вовлеченные и лояльные команды, а это напрямую влияет и на эффективность, и на удержание кадров»,— добавляет Дарья Федорова.

Анастасия Мануйлова