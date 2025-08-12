Начато банкротство пензенского завода «Пензхиммаш» по заявлению работников

Арбитражный суд Пензенской области принял к производству заявление работников ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» («Пензхиммаш») о признании предприятия банкротом. Инициаторами процедуры выступили 27 сотрудников завода, требующих взыскать с работодателя задолженность по заработной плате в размере 2,06 млн руб.

Ранее, 16 июля 2025 года, само предприятие также подало в суд заявление о собственном банкротстве. Однако это заявление было оставлено без движения до 25 августа из-за нарушений в оформлении. Суд принял к рассмотрению заявление работников, несмотря на наличие неразрешенного ходатайства от самой компании.

Дата судебного заседания по проверке обоснованности требований работников будет назначена только после решения вопроса о принятии заявления от самого «Пензхиммаша». Суд предложил кандидатуру арбитражного управляющего — Владимира Виноградова из Краснодарской СРО «Единство».

Компания «Пензхиммаш», работающая с 1992 года и специализирующаяся на производстве теплообменного оборудования и промышленных холодильных установок, находится в тяжелом финансовом положении. Ее выручка в 2024 году составила 162,5 млн рублей, что на 65% меньше показателя предыдущего года, а чистый убыток достиг 64,7 млн руб. На предприятии числится налоговая задолженность в 9,5 млн руб. и открыто исполнительное производство на 900,7 тыс. руб.

Суд обязал должника в 10-дневный срок представить мотивированный отзыв на заявление работников, документы о погашении задолженности, бухгалтерскую отчетность и сведения об имуществе. Также запрошена информация у ФСБ, ФССП, ГИБДД, Росреестра и налоговой инспекции об активах, счетах и исполнительных производствах в отношении завода.

Никита Маркелов