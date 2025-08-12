Россельхозбанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 52% в первом полугодии

Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам первого полугодия составила 39,5 млрд руб. Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании по МСФО.

Активы группы на 30 июня составили 5,6 трлн руб., почти не изменившись с начала года. Кредитный портфель банка в первом полугодии вырос на 1,6%, до 4,3 трлн руб. Расходы по кредитным убыткам составили 2,5 млрд руб. против 3 млрд руб. в прошлом году. Портфель кредитов юрлиц составил 3,7 трлн руб., увеличившись на 2,9%. Розничный кредитный портфель сократился на 6,6%, составив 542,6 млрд руб.

Во втором квартале чистая прибыль составила 19,81 млрд руб., незначительно изменившись по сравнению с первым кварталом (19,72 млрд руб.). Расходы по кредитным убыткам за этот период составили 3 млрд руб. против 5,5 млрд руб. в первом квартале.