Четверо детей ранены при атаке БПЛА в Горловке

Дрон ВСУ сбросил взрывоопасный предмет в жилом массиве «Строитель» в Никитовском районе Горловки (ДНР). Пострадали четверо детей. Об этом написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Несовершеннолетние получили ранения средней степени тяжести, уточнил господин Приходько. О госпитализации пострадавших мэр города не сообщил.

Сегодня утром Иван Приходько рассказал о двух раненых при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА. Под удар попал поселок станции Никитовка.