Чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ упала на 5% в первом полугодии

Энергокомпания «Юнипро» по итогам первого полугодия получила 20,7 млрд руб. чистой прибыли. Это на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании по РСБУ.

Выручка увеличилась на 3% год к году, до 67,5 млрд руб. Рост выручки от продаж электроэнергии составил 26,5%. В компании это объяснили увеличением производства электроэнергии на 7% год к году.

Выручка от продажи мощности снизилась на 32,7% из-за окончания в прошлом году договора о предоставлении мощности энергоблока №3 Березовской ГРЭС. Вместе с тем из модернизации вышел энергоблок №6 Сургутской ГРЭС-2.

ПАО «Юнипро» создано в результате реформы РАО «ЕЭС России». До начала СВО его главным акционером была немецкая компания Uniper. Сейчас в состав компании входят Сургутская ГРЭС-2 (Тюменская область), Березовская ГРЭС (Красноярский край), Шатурская ГРЭС (Московская область), Яйвинская ГРЭС (Пермский край), Смоленская ГРЭС (Смоленская область). Основной вид деятельности — производство и продажа электрической энергии и мощности.