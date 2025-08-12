Налоговая подала на банкротство застройщика из Ельца из-за долга 4,1 млн

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск о банкротстве в отношении елецкого застройщика ООО «Спецстроймеханика», поданный управлением Федеральной налоговой службы (УФНС) по Липецкой области. Это следует из материалов дела.

УФНС обратилось в суд с заявлением о признании должника банкротом в упрощенном порядке 21 июля. Причиной обращения стал долг компании перед налоговой в 4,1 млн руб., в том числе 3 млн руб. основного долга и 831,4 тыс. руб. пеней. УФНС предлагает назначить конкурсным управляющим Андрея Логинова, члена ассоциации «Центральное агентство арбитражных управляющих». В своем заявлении налоговая служба представила доказательства фактического наличия у должника имущества, за счет которого может осуществляться финансирование процедур банкротства. Следующее заседание назначено на 15 октября.

По данным Rusprofile, ООО«Спецстроймеханика» зарегистрировано в Ельце в 2019 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственный владелец — гендиректор Галина Бахтина. Выручка в 2024 году составила 90,4 млн руб. (129,9 млн руб. годом ранее), чистая прибыль — 429 тыс. руб. (1 млн руб.).

Ульяна Ларионова