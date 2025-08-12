В Донецке от электричества отключены 47,5 тыс. абонентов

В Донецке без электроснабжения остаются 47,5 тыс. абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в Кировском и Ленинском районах произошло автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций.

С чем связаны перебои в подаче электричества — неизвестно. Восстановительные работы уже ведутся, отметил господин Кулемзин.

Утром мэр сообщал об отключениях подстанций в Куйбышевском, Кировском, Ленинском и Буденновском районах. Из-за этого без электричества находились более 27,9 тыс. абонентов. К 15:00 мск Алексей Кулемзин отчитался об устранении неполадок, подстанции во всех указанных районах были запитаны после «ремонтных работ».

Полина Мотызлевская