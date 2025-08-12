«Акрон» в серии пенальти победил ЦСКА в матче Кубка России

Во вторник, 12 августа, в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России тольяттинский «Акрон» на стадионе «Солидарность Самара Арена» принимал московский ЦСКА. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказались хозяева (5:4).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе хозяев отличился Солтмурад Бакаев. У ЦСКА мяч забил Тамерлан Мусаев.

«Акрон» занимает промежуточное первое место в квартете D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, набрав пять очков. ЦСКА с четырьмя баллами находится на второй позиции

Андрей Сазонов