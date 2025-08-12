В Свердловской области зарегистрировано 28,2 тыс. случаев укусов клещей

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 28,2 тыс. случаев присасывания клещей — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Показатель остается на 10% ниже среднего многолетнего уровня.

В больницы с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 185 человек, диагноз подтвержден у 53 пациентов. С подозрением на клещевой боррелиоз — 334 человека, а подтвержден диагноз у 185 человек.

В Свердловской области с начала года проведено 201,7 тыс. вакцинаций против клещевого вирусного энцефалита и 370,3 тыс. ревакцинаций.

Полина Бабинцева