Воронежские власти запретят публикации фото и видео о прилетах БПЛА

Правительство Воронежской области предложило внести в местный закон об административных правонарушениях штрафы за неисполнение решений регионального оперативного штаба. По данным источника “Ъ” в органах власти, таким образом готовится нормативная база под введение запрета на публикацию в СМИ и соцсетях фото и видео о результатах атак беспилотников.

Как указано в законопроекте, опубликованном в разделе антикоррупционной экспертизы правительства региона, губернатор Александр Гусев предлагает ввести за нарушение своих решений и решений оперштаба штрафы до 5 тыс. руб. для физических лиц, до 20 тыс. руб. для должностных и до 50 тыс. руб. для юридических. При повторном нарушении штрафы, согласно документу, будут удвоены.

Источник “Ъ” в органах власти говорит, что после принятия поправок к закону областной думой оперштаб примет решение о запрете публикации в СМИ и соцсетях фото и видео атак беспилотников со стороны Украины.

Аналогичные запреты на съемку последствий ударов БПЛА действуют уже в двух десятках регионов РФ. Первыми в 2024 году запрет ввели власти Ленинградской и Курской областей, чуть позже — Санкт-Петербурга и Адыгеи, а также Калужской и Тульской областей. В 2025 году список пополнили Волгоградская, Астраханская, Владимирская, Ивановская, Тверская, Пензенская, Псковская, Ульяновская, Орловская, Тамбовская, Нижегородская и Ростовская области, Калмыкия, Удмуртия, а также Крым.

