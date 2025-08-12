Дело о мошенничестве против экс-директора ТД «Фрегат» направлено в суд

Сотрудники СКР завершили расследование уголовного дела против бывшего директора ООО «Торговый дом "Фрегат"» Сергея Макарова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Дело направили для рассмотрения в Октябрьский районный суд Новороссийска, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2023 году между «Фрегатом» и Минобороны были заключены контракты на поставку лакокрасочных материалов. Стоимость контрактов СКР указал как «многомиллионную». При этом господин Макаров внес в документы завышенную стоимость продукции.

Директор «Фрегата» признал вину в ходе предварительного следствия. Он полностью возместил причиненный ущерб.

Никита Черненко